Bitlis Valisi Oktay Çağatay'dan yapımı tamamlanan Gazitepe Üs Bölgesi'ne ziyaret - Son Dakika

Bitlis Valisi Oktay Çağatay'dan yapımı tamamlanan Gazitepe Üs Bölgesi'ne ziyaret

07.01.2021 21:39
Bitlis Valisi Oktay Çağatay'dan yapımı tamamlanan Gazitepe Üs Bölgesi'ne ziyaret, System.String[]

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, il merkezi kırsalında yapımı tamamlanan Gazitepe Üs Bölgesi'ni ziyaret ederek, güvenlik güçlerine moral verdi.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, il merkezi kırsalında yapımı tamamlanan Gazitepe Üs Bölgesi'ni ziyaret ederek, güvenlik güçlerine moral verdi.

Vali Çağatay, Bitlis Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan, Vali Yardımcısı ve Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir, Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu ile Bitlis-Baykan karayolunda yapımı tamamlanan Gazitepe Üs Bölgesi'ne gitti.

İncelemelerde bulunduğu üs bölgesi hakkında İlbey'den bilgi aldıktan sonra güvenlik güçleriyle konuşan Çağatay, kentin huzuru ve güvenliği açısından çok önemli olan Gazitepe Üs Bölgesi'nin yapımının tamamlanmasıyla teröre büyük darbe vurulacağını belirtti.

Çağatay, "İnşallah toplumumuzla, vatandaşımızla ve güvenlik güçlerimizle onlara bu bölgeyi dar edeceğiz. Bu üs bölgesinin yapımında emeği geçen İl Özel İdaresi, Orman İşletme ve Devlet Su İşleri Müdürlüklerine teşekkürlerimi sunuyorum. Emeğiniz şu an burada bulunan jandarma komutanlığı personeli kadar büyük. Burada gerçekten büyük işler başardık. Allah hepinizi korusun." ifadelerini kullandı.

İl Jandarma Komutanlığı envanterindeki dronlar hakkında da bilgi alarak test uçuşu yaptıran Çağatay, ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüntülü görüşerek üs bölgesi hakkında bilgi verdi.

Bakan Soylu da bölgedeki güvenlik güçlerine ve üs bölgesinin yapımında emeği geçen tüm kurumları tebrik etti.

Cumhuriyet, Jandarma, Tatvan, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bitlis Valisi Oktay Çağatay'dan yapımı tamamlanan Gazitepe Üs Bölgesi'ne ziyaret - Son Dakika


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