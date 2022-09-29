Çağatay'a, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay , Emniyet Müdürü Celal Özcan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Doğan Yorulmaz eşlik etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Çağatay, Karayolları 11. Bölge Müdürü Hasan Ali Arslan ile kent merkezinde yürütülen "Dereüstü Islah Projesi" ve Bitlis- Diyarbakır kara yolundaki Bitlis Çayı Viyadüğünde incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA

Ali Arslan, Diyarbakır, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bitlis Valisi Çağatay 'Dereüstü Islah Projesi' ile Bitlis Çayı Viyadüğü'nü inceledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.