Bitlis Valisi Çağatay "Dereüstü Islah Projesi" ile Bitlis Çayı Viyadüğü'nü inceledi - Son Dakika
Üye Girişi

Bitlis Valisi Çağatay "Dereüstü Islah Projesi" ile Bitlis Çayı Viyadüğü'nü inceledi

29.09.2022 20:36
Bitlis Valisi Çağatay "Dereüstü Islah Projesi" ile Bitlis Çayı Viyadüğü'nü inceledi

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, "Dereüstü Islah Projesi" ile Bitlis Çayı Viyadüğü'nde yürütülen çalışmaları kontrol etti.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, "Dereüstü Islah Projesi" ile Bitlis Çayı Viyadüğü'nde yürütülen çalışmaları kontrol etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Çağatay, Karayolları 11. Bölge Müdürü Hasan Ali Arslan ile kent merkezinde yürütülen "Dereüstü Islah Projesi" ve Bitlis- Diyarbakır kara yolundaki Bitlis Çayı Viyadüğünde incelemelerde bulundu.

Çağatay, Islah projesi kapsamında binaların yıkılmasıyla gün yüzüne çıkan tarihi 10 köprüde devam eden restorasyon çalışmaları hakkında yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Daha sonra viyadüğün yapıldığı bölgeye geçen Çağatay, 54 metre yüksekliğinde, 12 ayaktan oluşan 900 metre uzunluğundaki viyadüğü inceledi.

Çağatay'a, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Emniyet Müdürü Celal Özcan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Doğan Yorulmaz eşlik etti.

YORUMLAR
500
Azra'yı vahşice öldüren katil intihar etti! Avukatı cinayet olduğunu öne sürdü Azra'yı vahşice öldüren katil intihar etti! Avukatı cinayet olduğunu öne sürdü Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
Kaynak: AA

Ali Arslan, Diyarbakır, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bitlis Valisi Çağatay 'Dereüstü Islah Projesi' ile Bitlis Çayı Viyadüğü'nü inceledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:56 Rusya lideri Putin'le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan müzakerelere şans vermesini istedi
20:27 Vatandaşın ormandan topladığı kestaneler kilosu 70 liradan alıcı buluyor
20:14 Bir polisimizin şehit olduğu terör saldırısında yaralanan polis memuru konuştu: Faciayı önledik
20:08 Uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüphelilerden ilginç savunma: Hastaneye gidiyorduk
19:57 Beşiktaş ve Fenerbahçe taraftarları ortalığı savaş alanına çevirdi
19:44 Hırvatistan'ı set vermeden deviren Filenin Sultanları tur atlamayı garantiledi
19:22 Dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra yurtdışına kaçmak isterken yakalanan HDP'li Semra Güzel 15 yıla kadar hapisle yargılanacak
19:07 Beşiktaşlı Salih Uçan'dan milli takım sitemi: Gitmeyeceğimi biliyordum
18:44 N'Koudou'dan Beşiktaş'a kötü haber! Fenerbahçe maçında oynayamayacak
18:30 TOBFED'den önemli düzenleme! Belgesi olmayan valelik yapamayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2022 21:52:57. #1.12#
SON DAKİKA: Bitlis Valisi Çağatay "Dereüstü Islah Projesi" ile Bitlis Çayı Viyadüğü'nü inceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement