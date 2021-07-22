Helikopterle trafik denetimi - Son Dakika

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, sabah saatlerinde helikopterle emniyet ve jandarmanın trafik noktalarını denetledi.

Vali Çağatay, bayram boyunca herhangi bir aksaklığın yaşanmaması ve trafik kazalarının önlenmesine yönelik başlatılan çalışmaları denetlerken, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Mehmet Dinçkol, Jandarma Trafik Kısım Amiri Kıdemli Başçavuş Mustafa Şahin de bu denetlemeye katıldı. Emniyet ve jandarma özellikle Ramazan ve Kurban bayramlarında meydana gelen trafik kazalarının Bitlis'te de yaşanmaması için gerekli önlemleri aldı. Vali Oktay Çağatay, amaçlarının Kurban Bayramı süresince kazaların önlenmesi ve vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak olduğunu söyledi. Vali Çağatay, "Geçtiğimiz yıllarda İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan birtakım uygulamalar vardı. 'Yaya önceliği kırmızı çizgimizdir', 'Emniyet kemerimi takıyorum', 'Kırmızı düdük' uygulamaları gibi. Bu uygulamalar sayesinde geçtiğimiz yıllarda trafik kazalarında büyük bir azalma temin edilmişti. Bütün dünyanın içinde bulunduğu pandemi süreci ülkemizde de yaşandı. Aşılama faaliyetleri ile kısıtlamalar kaldırıldı. Yaz aylarında tatil bölgelerine ve içinde bulunduğumuz 9 günlük bayram tatili sürecinde vatandaşları memleketlerine yöneltti. Biz bölgemizde yaz aylarında Güneydoğu Bölgesinde yaşanan sıcaklıklardan kaynaklı ciddi bir nüfus artışı yaşıyoruz. Bu bayram sürecinde de hemşehrilerimizin memleketlerine, sevdikleriyle bayramlaşma adına gelmiş olması trafiği de artırdı. İçişleri Bakanlığımız 'Yol ver hayata mutlu ol' uygulamasıyla bizi talimatlandırdı. Valiliklerin koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığının personelinin tamamı 24 saat görev yaparak vatandaşlarımızın huzur içinde trafik kazalarına maruz kalmadan bayramlarını geçirmelerini temin etmek, evlerine güven içinde dönmelerini sağlamak amacıyla görev yapıyor. Görevleri sırasında gerek rehberlik faaliyetlerini yürütüyorlar, gerekse denetim faaliyetlerini gerçekleştiriyorlar. Bizde havadan denetim faaliyetini icra ettik. Helikopterle, drone ile gerçekleştirilen hava denetim faaliyetleri aynı zamanda yerden radar sistemleriyle beraber yürütüyoruz. Ümidimiz o dur ki Kurban Bayramı'nın sonuna yaklaştığımız bugünlerde öncelikle Bitlisli vatandaşlarımız olmak üzere tüm 84 milyon vatandaşımız bayramı huzur içinde geçirsin. Bayram tatilini dışarıda geçiren insanlarımız bayram sevincini hüzne dönüştürmeden sağlıkla evlerine kavuşsunlar istiyoruz. Tüm vatandaşlarımızın tekrar bayramlarını tebrik ediyoruz. Kazasız günler diliyoruz" dedi.

Bayram süresince oluşturulan toplam 101 uygulama noktasında 2 bin 506 jandarma ile bin 212 emniyet personeli görevini sürdürüyor. - BİTLİS