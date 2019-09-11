Son Dakika Haberleri: Bitlis Valisi Oktay Çağatay: "(Hizan'daki kaza) Kalkanlı köyünde köy minibüsünün şarampole...
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Bitlis Valisi Oktay Çağatay: "(Hizan'daki kaza) Kalkanlı köyünde köy minibüsünün şarampole...

1 saat önce

Bitlis Valisi Oktay Çağatay: "(Hizan'daki kaza) Kalkanlı köyünde köy minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 10 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay:

Bitlis Valisi Oktay Çağatay: "( Hizan'daki kaza) Kalkanlı köyünde köy minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 10 kişi öldü, 7 kişi yaralandı."

Bitlis, Hizan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 11:14 Kaynak: AA
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