Bitlis Valisi Oktay Çağatay: "(Hizan'daki kaza) Kalkanlı köyünde köy minibüsünün şarampole...
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Bitlis Valisi Oktay Çağatay: "(Hizan'daki kaza) Kalkanlı köyünde köy minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 10 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 11:14 Kaynak: AA
Bitlis Valisi Oktay Çağatay: "( Hizan'daki kaza) Kalkanlı köyünde köy minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 10 kişi öldü, 7 kişi yaralandı."
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