Bitlis Valisi Oktay Çağatay nikah şahidi oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Bitlis Valisi Oktay Çağatay nikah şahidi oldu

13.04.2022 14:26
Bitlis Valisi Oktay Çağatay nikah şahidi oldu

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Merve Nur Koçoğlu ile valilik avukatı Uğur Başar'ın nikah şahitliğini yaptı.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Merve Nur Koçoğlu ile valilik avukatı Uğur Başar'ın nikah şahitliğini yaptı.

Bitlis Belediye Başkanlığı Evlendirme Dairesi'nde Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay'ın kıydığı nikah törenine katılan Vali Çağatay, evlilik cüzdanını geline teslim vererek çifte ömür boyu mutluluklar diledi.

Başar ve Koçoğlu da nikah törenlerine katılarak güzel dileklerde bulunan Çağatay'a teşekkür etti.

Nikah törenine, Vali Yardımcıları İzzet Cem Eser ve Furkan Seyman da katıldı.

YORUMLAR
500
Bitlis Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün çalışmaları Bitlis Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün çalışmaları Son dakika haber: Vali Çağatay, polis adaylarıyla iftar yaptı Son dakika haber: Vali Çağatay, polis adaylarıyla iftar yaptı

Nesrullah Tanğlay, Merve Nur, Evlilik, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bitlis Valisi Oktay Çağatay nikah şahidi oldu - Son Dakika


Son Dakika
14:23 Uykudaki baldızını hamile bıraktığı iddia edilen enişte tahliyesini talep etti: Eşim dışarıda mağdur
14:21 Canlı yayında gözler önüne serdi! Market ile üretici arasındaki fiyat farkı yürek burktu
14:17 İçişleri Bakanlığı açıkladı: Türk vatandaşı olmanın bedeli 400 bin dolara çıkarıldı
14:17 Gitsin diye bekleniyordu! Zajc aldığı teklifle kariyerinin en yüksek kazancına ulaşacak
14:12 Rus birliklerinin hedefi olan Mariupol alarm veriyor: Teslim olmaktan başka çaremiz yok
13:57 Bomba görüşme! Dünya yıldızı James Rodriguez'in yolu bu kez Süper Lig
13:46 Saadet liderinden "bizim adayımız" açıklaması: Devlet malına yetim malına sahip çıkar gibi sahip çıkacak biri olacak!
13:31 Fenerbahçe, savaş mağduru çocuklara destek vermek için Ukrayna ekibi Shakhtar'la maç yapacağını duyurdu
13:22 CHP'li Kaya, Bakan Soylu'ya sordu: 15 bin Suriyelinin Bartın'a getirilerek ikametlerinin onaylatıldığı iddiaları doğru mu?
13:10 Evli çift 9 milyon TL'lik vurgun yapmış, sonra da har vurup harman savurmuştu: 357 yılla yargılanıyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2022 14:32:43. #1.13#
SON DAKİKA: Bitlis Valisi Oktay Çağatay nikah şahidi oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement