Bitlis Valisi Vali Çağatay Tatvan'daki hastane inşaatını inceledi - Son Dakika

Bitlis Valisi Vali Çağatay Tatvan'daki hastane inşaatını inceledi
Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Tatvan ilçesinde yapımı devam eden Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi 50 yataklı ek hizmet binası inşaatında incelemelerde bulundu.
Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Tatvan ilçesinde yapımı devam eden Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi 50 yataklı ek hizmet binası inşaatında incelemelerde bulundu.
Yapım ve onarım çalışmaları hakkında yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Çağatay, daha sonra hastanenin çevre düzenleme çalışmalarını inceledi.
Çağatay'a, Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, İl Sağlık Müdürü Koray Okur ve Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi Başhekimi Erdinç Eren eşlik etti.
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