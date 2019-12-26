Bitlis van gölü'nde kaçakları taşıyan tekne battı 7 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bitlis van gölü'nde kaçakları taşıyan tekne battı 7 ölü - Son Dakika

Bitlis van gölü'nde kaçakları taşıyan tekne battı 7 ölü

6 saat önce

BİTLİS Van Gölü'nde kaçakları taşıyan tekne battı 7 ölü.

BİTLİS Van Gölü'nde kaçakları taşıyan tekne battı 7 ölü

Bitlis van gölü'nde kaçakları taşıyan tekne battı 7 ölü

Van Gölü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 09:52 Kaynak: DHA
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