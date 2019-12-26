Bitlis van gölü'nde kaçakları taşıyan tekne battı 7 ölü - Son Dakika

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Bitlis van gölü'nde kaçakları taşıyan tekne battı 7 ölü
6 saat önce
BİTLİS Van Gölü'nde kaçakları taşıyan tekne battı 7 ölü.
Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 09:52 Kaynak: DHA
BİTLİS Van Gölü'nde kaçakları taşıyan tekne battı 7 ölü
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