Bitlis, Van, Siirt ve Muş'ta yollar ağır vasıtalara kapatıldı - Son Dakika

Bitlis, Van, Siirt ve Muş'ta yollar ağır vasıtalara kapatıldı

19.01.2021 16:17
Bitlis, Van, Siirt ve Muş'ta yollar ağır vasıtalara kapatıldı, System.String[]

Bitlis Valiliği, yoğun kar nedeniyle Bitlis, Van, Siirt ve Muş kara yollarının ağır vasıtalara kapatıldığını duyurdu.

Bitlis Valiliği, yoğun kar nedeniyle Bitlis, Van, Siirt ve Muş kara yollarının ağır vasıtalara kapatıldığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, bölgede ve il genelinde etkili olan yoğun kardan dolayı Tatvan- Gevaş, Bitlis- Adilcevaz, Bitlis- Güroymak, Bitlis ve Baykan kara yolları, ağır araçlara geçici süreyle çift taraflı ulaşıma kapatıldığı belirtildi.

Diğer araçların seyir güvenliğinin tehlikeye düşmemesi ve yolların kapanmaması için kurallara riayet etmesi gerektiği belirtilen açıklamada, vatandaşların, zorunlu olmadıkça yola çıkmaması uyarısında bulunuldu.

Bitlis, Siirt, Muş, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bitlis, Van, Siirt ve Muş'ta yollar ağır vasıtalara kapatıldı - Son Dakika


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