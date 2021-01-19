Bitlis, Van, Siirt ve Muş'ta yollar ağır vasıtalara kapatıldı - Son Dakika

Bitlis Valiliği, yoğun kar nedeniyle Bitlis, Van, Siirt ve Muş kara yollarının ağır vasıtalara kapatıldığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, bölgede ve il genelinde etkili olan yoğun kardan dolayı Tatvan- Gevaş, Bitlis- Adilcevaz, Bitlis- Güroymak, Bitlis ve Baykan kara yolları, ağır araçlara geçici süreyle çift taraflı ulaşıma kapatıldığı belirtildi.

Diğer araçların seyir güvenliğinin tehlikeye düşmemesi ve yolların kapanmaması için kurallara riayet etmesi gerektiği belirtilen açıklamada, vatandaşların, zorunlu olmadıkça yola çıkmaması uyarısında bulunuldu.