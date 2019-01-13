Son Dakika Haberleri: Bitlis ve Ahlat'ta Okullara Kar Tatili

Bitlis ve Ahlat'ta Okullara Kar Tatili

19 dakika önce

Bitlis il merkezi ve Ahlat ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime 14 Ocak 2019 pazartesi günü 1 gün süreyle ara verildi.

Bitlis ve Ahlat'ta Okullara Kar Tatili, System.String[]
Bitlis il merkezi ve Ahlat ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime 14 Ocak 2019 pazartesi günü 1 gün süreyle ara verildi.

Bitlis ve ilçelerinde öğle saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışının etkisini sürdürmesi nedeniyle Bitlis il merkezi ile Ahlat ilçesinde eğitime 14 Ocak 2019 Pazartesi günü (yarın) 1 gün süre ile ara verildi. Konuyla ilgili Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava şartlarından dolayı 14 Ocak 2019 Pazartesi günü Bitlis merkez ve merkeze bağlı köy okullarında Valiliğimizin aldığı karar üzerine bir gün eğitim öğretime ara verilmiştir" denildi.

Ahlat Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada ise, "Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Ahlat İlçe merkezi ile belde ve köylerdeki her tür ve derecedeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarımız 14.01.2019 pazartesi günü (yarın) 1 gün süre ile eğitime ara verilmesine Kaymakamlığımızca karar verilmiştir" denildi. - BİTLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 08:55 Kaynak: İHA

Kar, Ahlat, Bitlis, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



2 Yıldır Sonra Kar Gören Vatandaşlar Göbek Attı Çin'in İslam Planı Ortaya Çıktı! 'Ülkeye Uygun' Müslüman Yetiştiriyorlar

ABD Başkanı Trump'ı Tuvalet Fırçası Haline Getirdiler Adana'da Mezarlığa Saldırı! Vatandaşlar Büyük Tepki Gösterdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.1.2019 21:14:53. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bitlis ve Ahlat'ta Okullara Kar Tatili
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]