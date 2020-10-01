Bitlis ve Batman valileri Siirt'te - Son Dakika

Bitlis Valisi Oktay Çağatay ve Batman Valisi Hulusi Şahin, Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'nu ziyaret etti.

Valilik şeref defterini imzalayan Çağatay ve Şahin, valilik makamında Hacıbektaşoğlu ile bir süre görüştü.

Çağatay ve Şahin, annesinin vefatı nedeniyle Hacıbektaşoğlu'na taziyelerini iletti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Hacıbektaşoğlu Çağatay ve Şahin'e teşekkür etti.

Ziyarete, Bitlis Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Bitlis Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Siirt Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin ve İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay katıldı.