Son Dakika Haberleri: Bitlis ve Hakkari'de 573 Yerleşim Birimi Ulaşıma Kapandı (2)

Bitlis ve Hakkari'de 573 Yerleşim Birimi Ulaşıma Kapandı (2)

2 saat önce

BİTLİS ve Hakkari'de dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle, toplam 573 yerleşim biriminin yolu kardan kapandı.

Bitlis ve Hakkari'de 573 Yerleşim Birimi Ulaşıma Kapandı (2), System.String[]
BİTLİS ve Hakkari'de dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle, toplam 573 yerleşim biriminin yolu kardan kapandı.

Bitlis'te dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. 282 köy ve mezra yolunun ulaşıma kapandığı kentte kar kalınlığı 70 santimetreye ulaşırken, yüksek kesimlerde ise 1,5 metreyi aştı. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri kapanan köy ve mezra yollarını açmak için çalışma başlattı.

HAKKARİ'DE 94 KÖY VE 197 MEZRA YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Kar yağışının etkili olduğu Hakkari'de ise, 94 köy ve 197 mezra yolunda ulaşım sağlanamıyor. Kar kalınlığının kent merkezinde 30, yüksek kesimlerde ise 50 santimetreye ulaşırken, İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri kapanan köy ve mezra yollarını açmak için yoğun çalışma başlattı. - Bitlis

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 12:47 Kaynak: DHA

Kar, Hakkari, Bitlis, 3. Sayfa
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