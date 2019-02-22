Son Dakika Haberleri: Bitlis ve Muş İçin Kar Yağışı Uyarısı

Bitlis ve Muş İçin Kar Yağışı Uyarısı

1 saat önce

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Bitlis ve Muş için kar yağışı uyarısında bulundu.

Bitlis ve Muş İçin Kar Yağışı Uyarısı, System.String[]
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Bitlis ve Muş için kar yağışı uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Bitlis ve Muş çevrelerinin kar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, "Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bu gece gerçekleşen en düşük sıcaklıklar; Muş'ta eksi 11, Van'da eksi 3, Bitlis'te eksi 15 ve Hakkari'de ise eksi 7 derece olarak ölçülmüştür. Günün beklenen en yüksek sıcaklıkları ise Van'da 3, Hakkari'de 2, Bitlis'te eksi 2 ve Muş'ta ise eksi 5 derece olması beklenmektedir. Bölgemiz genelinde buzlanma olayı ve yüksek kesimlerde çığ tehlikesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" denildi. - BİTLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 10:19 Kaynak: İHA

Muş, Bitlis, Güncel
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