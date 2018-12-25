Bitlis ve Muş İçin Yoğun Kar Yağışı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Muş ve Bitlis için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Muş ve Bitlis için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.



Açıklamalarda bulunan Meteoroloji 14. Van Bölge Müdürü Mehmet Elkatmış, yapılan değerlendirmelere göre Muş ve Bitlis'te çarşamba ve perşembe günü olması beklenen kar yağışlarının kuvvetli ve yoğun (20-50 cm.) olması beklendiğini duyurdu. Elkatmış, buzlanma ve don olayı ile birlikte ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında da bulundu. - BİTLİS

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