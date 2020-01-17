Bitlis ve Muş ilçelerinde karne heyecanı - Son Dakika

Bitlis ve Muş'un ilçelerinde öğrenciler karne heyecanı yaşadı.
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde öğrenciler karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.
İbrahim Karaoğlanoğlu İlköğretim Okulu ve Adilcevaz Ana Okulunda düzenlenen programlara katılan Kaymakam Tunahan Çil, öğrencilerle sohbet etti, tavsiyelerde bulundu.
Kaymakam Çil ardından Belediye Başkan Vekili Cemil Günay, Emniyet Müdürü Ercan Ergül ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş ile beraber öğrencilere karnelerini dağıttı.
Ahlat ilçesinde de 10 bin 200 öğrenci karne aldı.
Taşharman Köyü İlköğretim Okulu ile Şehit Sümmani Görgen Yatılı Bölge Okulunda karne törenleri düzenlendi.
Programa katılan Kaymakam Erkan İsa Erat ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, öğrencilere karnelerini teslim etti.
Muş'un Malazgirt ilçesinde de yaklaşık 15 bin öğrenci karne sevinci yaşadı.
Kaymakam Emre Yalçın ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Emin Yeşilbudak, yarıyıl tatili nedeniyle okullarda düzenlenen karne dağıtım törenlerine katıldı.
Sınıfları gezerek öğrencilere karnelerini veren Yalçın, öğrencilere nasihatlerde bulundu.
Karne dağıtım töreninin ardından Yalçın, öğrencilerle fotoğraf çektirdi.