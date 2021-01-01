Bitlis ve Muş'ta dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor - Son Dakika

Bitlis ve Muş'ta dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor

Bitlis ve Muş'ta karın ardından etkisini sürdüren soğuk hava ve sis yaşamı olumsuz etkiledi.

Bitlis ve Muş'ta karın ardından etkisini sürdüren soğuk hava ve sis yaşamı olumsuz etkiledi. Bitlis'te etkisini sürdüren soğuk hava nedeniyle ağaçlarda oluşan kırağı kartpostallık görüntüler oluşturdu. Bitlis- Güroymak karayolunda oluşan sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte zor anlar yaşadı. Muş'ta ise dondurucu nedeniyle Muş Ovası'ndaki ağaçlarda kırağı oluştu. Kentteki bazı vatandaşlar da soğuk havadan korumak istedikleri araçlarını naylon brandalarla korumaya çalıştı.

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