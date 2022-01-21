Öğrenciler karne heyecanı yaşadı - Son Dakika

Bitlis'in Güroymak ve Muş'un Bulanık ilçesinde öğrenciler, 2021-2022 eğitim-öğretim yılının ilk yarısının sona ermesiyle karnelerini aldı.

Güroymak ilçesinde ilk, orta ve liselerde eğitim gören 13 bin öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.

Fatih İlkokulu'nda düzenlenen programda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Nazım Budak, öğrencilere tatil süresinin iyi değerlendirilmesi tavsiyesinde bulundu.

Budak ve beraberindekiler daha sonra öğrencilere karnelerini dağıttı.

Muş

Bulanık ilçesinde yarıyıl tatili dolayısıyla 22 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, Kırkgöze Köyü İlköğretim Okulu ve Turnalar Anaokulundaki törende öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilere yarıyıl tatilini iyi değerlendirmeleri tavsiyesinde bulunan İlidi, şöyle dedi:

"Başarının elde edilmesi için çok çalışmanız gerekiyor. Kendinize güvenin, azminizi hiçbir zaman yitirmeyin. İleriye dönük kendiniz için belirlediğiniz hedeflerin peşinden koşun. Bizler sizlere koşulsuz güveniyor ve inanıyoruz. Dinlenmiş, stresini atmış bir şekilde ikinci döneme başlamış olmanız gerekir. Tatilde tamamen kendinizi derslerden koparmayın. Arada bir çalışmanızda, okumanızda yarar var."

İlidi, İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Tefek, İlçe Garnizon Komutanı Üsteğmen Tekin Kıpçak ve Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel ile öğrencilere karne dağıttı.