Bitlis ve Muş'taki göller normalleşme süreciyle ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor - Son Dakika

İBRAHİM YALDIZ - Bitlis'in Ahlat ve Adilcevaz ile Muş'un Varto ilçelerinde her yıl çok sayıda yerli ile yabancı ziyaretçi ağırlayan göller, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamalarının kaldırılmasıyla yeniden ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Tarihi yapıları, Selçuklu Meydan Mezarlığı ve kümbetleri ile adeta açık hava müzesi konumundaki Ahlat'ta Nazik Gölü, Van Gölü kıyısında sahilleriyle öne çıkan Adilcevaz'da Süphan Dağı eteğindeki bulunan Aygır, Arin ve Cil gölleri ile Varto'daki Hamurpet Gölü, eşsiz doğası, temiz havası ve doğal güzellikleriyle insanları cezbediyor.

Cumhurbaşkanı kararıyla da "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen, farklı büyüklük ile derinliklere sahip tektonik ve volkanik göller, ilkbaharda çevresinde açan rengarenk çiçeklerin masmavi sularla bütünleşen manzarasıyla ayrı bir güzelliğe bürünüyor.

Tatlı ve sodalı sularında aynalı sazan ve alabalık türlerinin yetiştiği göller, tertemiz kıyıları, biyoçeşitliliği ve ev sahipliği yaptığı onlarca kuş türüyle doğa severlerin ve kamp tutkunlarının da ilgisini çekiyor.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamalar nedeniyle en sakin dönemin yaşandığı göllerin çevresinde, normalleşme süreciyle yeniden hareketliliğin artması bekleniyor. İlçe belediyeleri de, söz konusu alanlarda mesire ve kamp alanlarının oluşturulması, bölgedeki doğal güzelliklerin korunması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

"İnsanları doğa harikası Ahlat'ı görmeye bekliyoruz"

Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, AA muhabirine, etrafı Van, Nemrut Krater ve Nazik gölleri ile çevrili Ahlat'ın, doğa harikası bir yer olduğunu söyledi.

Nazik Gölü'nün dışında Madavans Vadisi Kuş Cenneti'nin de Cumhurbaşkanı kararıyla "kesin korunacak hassas alan" ilan edildiğini aktaran Çoban, şöyle konuştu:

"Kültürel mirasımız ile doğal zenginliklerimiz göz doldurmaya başladı. Bölgedeki terör belası çekildikçe zenginliklerimiz ortaya çıkıyor. İbn-i Haldun'un ifadesiyle 'coğrafya kaderdir'. Coğrafyamız kaderimizdir, güzeldir ve harikadır. Buraları korumamız, gelecek nesillere aktarmamız lazım. Bu alanlarla ilgili seyir tepeleri ve gözlem merkezleri oluşturmak gerekiyor. Devletin koruduğu gibi vatandaşlar da kendi zenginliğini bilmeli ve korumalı. Bu hassasiyeti gösterdiğimizde, zenginliklerden çok yakında karşılık bulacağız, faydalanacağız."

Yeterli tanıtımın yapılması durumunda bölgenin daha çok turist ağırlayacağına işaret eden Çoban, "Antalya da İzmir de bizim. Coğrafyamızda turizme dayalı Marmara'dan Ege'ye, Karadeniz'den Akdeniz'e kadar hepsi bizim. Oradaki zenginliklerin daha fazla göz önüne çıktığını düşünürsek, artık Türkiye'nin bu gizemli alanlara ve yeni keşiflere de ihtiyacı var. Üstündeki perdeyi kaldırdığımızda turizmi ilgilendiren muhteşem bir destinasyon olduğunu göreceğiz ve yaşayacağız." dedi.

"Görenlerin bir daha unutmayacağına inanıyoruz"

Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy ise Allah'ın bölgeye çok güzel yerler bahşettiğini belirterek, suyu sodalı Arin Gölü'nün onlarca göçmen kuşun uğrak yeri olduğunu anlattı.

Van Gölü, diğer göller ve doğal yaşam alanlarıyla bölgenin bir turizm cenneti olduğunu vurgulayan Gürsoy, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 2 bin rakımdaki Aygır Gölü, doğa harikası bir yer. Gölde alabalık yetişiyor. Artık insanlar doğada güzel kuşlar görmek, tabiatla ve doğayla iç içe zaman geçirmek istiyor. Arin ve Aygır gölleri Sayın Cumhurbaşkanımızın himayesinde, korunacak alan ilan edildi. Turistler güzellik, doğallık, rahatlık ve doğa ister. Bölgemize gelen ziyaretçiler doğa ile baş başa zaman geçirebilir, kafasındaki problemlerden kurtularak güzel bir tatil deneyimi yaşar. Buraları görenlerin bir daha unutmayacağına inanıyoruz. Tatil bölgeleri yaz döneminde çok kalabalık oluyor. Buralar çok rahat ve sakin. İnsanlar buraya gelerek istedikleri gibi dinlenebilir. Geçmişte çevrede bazı problemler vardı. Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin desteğiyle o sıkıntılar da kalmadı. Adilcevaz ve Van Gölü çevresinin, İstanbul ve Ege bölgesinden daha güvenli olduğunu düşünüyorum."

Hamurpet Gölü her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünüyor

Muş'un Varto ilçesine bağlı Ünaldı Köyü'nün muhtarı Cihan Kaya da Hamurpet Gölü'nün her mevsim ziyaretçilerine ayrı bir görsel şölen sunduğunu dile getirdi.

Gölün volkanik bir göl olduğunu ifade eden Kaya, "Gölümüzün çevresi rengarenk çiçeklerle insanları kendine hayran bırakıyor. Yazın çevre illerden ziyaretçiler geliyor. Yeni evlenen çiftler en mutlu günlerini burada ölümsüzleştiriyor. Buraya gelen doğaseverler huzur buluyor." ifadelerini kullandı.