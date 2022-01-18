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Bitlis ve Mutki'de eğitime kar engeli - Son Dakika

Bitlis ve Mutki'de eğitime kar engeli

18.01.2022 23:04
Bitlis ve Mutki'de eğitime kar engeli

Bitlis merkez ve Mutki ilçesinde yoğun kar nedeniyle eğitime ara verildi.

Bitlis merkez ve Mutki ilçesinde yoğun kar nedeniyle eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Yoğun kardan dolayı merkez ilçeye bağlı tüm eğitim kurumlarında yarın eğitime ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Mutki Kaymakamlığı da ilçede etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm eğitim kurumlarında yarın eğitime ara verildiğini, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engellilerin idari izinli sayılacağını duyurdu.

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Bitlis, Mutki, Kamu, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bitlis ve Mutki'de eğitime kar engeli - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bitlis ve Mutki'de eğitime kar engeli - Son Dakika
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