Bitlis ve Siirt'te 'Kıran-8 Sehi Ormanları' operasyonu başlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bitlis ve Siirt'te 'Kıran-8 Sehi Ormanları' operasyonu başlatıldı - Son Dakika

Bitlis ve Siirt'te 'Kıran-8 Sehi Ormanları' operasyonu başlatıldı

7 saat önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı, terör örgütü PKK'nın kış üslenmesine girmesini engellemek ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek için Bitlis ve Siirt'te, 'Kıran-8 Sehi Ormanları' operasyonunun başlatıldığını açıkladı.

Bitlis ve Siirt'te 'Kıran-8 Sehi Ormanları' operasyonu başlatıldı, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanlığı, terör örgütü PKK'nın kış üslenmesine girmesini engellemek ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek için Bitlis ve Siirt'te, 'Kıran-8 Sehi Ormanları' operasyonunun başlatıldığını açıkladı. Operasyonda, 3 bin 480 personelden oluşan 232 operasyonel timin görev aldığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bitlis ve Siirt'te terör örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığınca, 'Kıran-8 Sehi Ormanları' operasyonunun başlatıldığı bildirildi. Açıklamada, "Bahse konu operasyonda, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığında görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucuları timlerinden oluşan 3 bin 480 personel, 232 operasyonel tim görev almaktadır. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Kıran Operasyonları, kararlı bir şekilde başarı ile devam etmektedir" denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Operasyonda görüntü

Haber-Kamera:  ANKARA, -


Bitlis, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 09:19 Kaynak: DHA
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