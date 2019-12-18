Bitlis ve Siirt'te Kıran-8 Sehi Ormanları Operasyonu başlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bitlis ve Siirt'te Kıran-8 Sehi Ormanları Operasyonu başlatıldı - Son Dakika

Bitlis ve Siirt'te Kıran-8 Sehi Ormanları Operasyonu başlatıldı

7 saat önce

İçişleri Bakanlığınca, Bitlis ve Siirt'te, jandarma, polis ve güvenlik korucularının katılımıyla "Kıran-8 Sehi Ormanları Operasyonu" başlatıldı.

Bitlis ve Siirt'te Kıran-8 Sehi Ormanları Operasyonu başlatıldı, System.String[]

İçişleri Bakanlığınca, Bitlis ve Siirt'te, jandarma, polis ve güvenlik korucularının katılımıyla "Kıran-8 Sehi Ormanları Operasyonu" başlatıldı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bitlis ve Siirt'te, bölücü terör örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek ve bölgede barındığı belirlenen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığınca "Kıran-8 Sehi Ormanları Operasyonu"nun başlatıldığı kaydedildi.

Operasyonda, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığında görevli jandarma komando ve jandarma özel harekat ile polis özel harekat ve güvenlik korucularından oluşan 232 operasyonel tim ve 3 bin 480 personelin görev aldığı belirtildi.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Kıran operasyonlarının başarıyla devam ettiği ifade edildi.

Jandarma, Bitlis, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 09:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanı'ndan Mesut Özil'e destek!
Bakan Pakdemirli: 16 bin yeni istihdam sağlanacak Son dakika: Uludağ'da kayıp dağcıları arama çalışmasında bir cansız beden daha bulundu İYİ Partili vekilin "Kim bu cübbeli arkadaş?" dediği şehit babası konuştu: Benden özür dilemeli

Son Dakika Haberleri
16:51 ABD Kongresi'ne savunma bütçesi tepkisi - Son Dakika
16:50 Jandarma birlikleri terörist avında - Son Dakika
16:50 Hamas, Filistin yönetimini "seçimler konusunda oyalama politikası izlemekle" suçladı - Son Dakika
16:49 İdrar Kaçırmayı Önlemek 8 Adımda Mümkün - Son Dakika
16:44 Doğanın içinden gelen filmler yarıştı - Son Dakika
15:52 Son dakika: Uludağ'da kayıp dağcıları arama çalışmasında bir cansız beden daha bulundu - Son Dakika
15:30 İYİ Partili vekilin "Kim bu cübbeli arkadaş?" dediği şehit babası konuştu: Benden özür dilemeli - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 16:53:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bitlis ve Siirt'te Kıran-8 Sehi Ormanları Operasyonu başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]