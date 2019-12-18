Bitlis ve siirt'te 'kıran-8 sehi ormanları' operasyonu başlatıldı-ek - Son Dakika

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Bitlis ve siirt'te 'kıran-8 sehi ormanları' operasyonu başlatıldı-ek
6 saat önce
Bitlis ve Siirt'te 'Kıran-8 Sehi Ormanları' operasyonu başlatıldı-Ek.
Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 05:40 Kaynak: DHA
Bitlis ve Siirt'te 'Kıran-8 Sehi Ormanları' operasyonu başlatıldı-Ek
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