Bitlis ve Siirt'teki "Kıran-8 Sehi Ormanları Operasyonu" - Son Dakika
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Bitlis ve Siirt'teki "Kıran-8 Sehi Ormanları Operasyonu"

6 saat önce

Bitlis ve Siirt'te başlatılan "Kıran-8 Sehi Ormanları Operasyonu"nda PKK'lı teröristlerce kullanıldığı tespit edilen sığınakta yaşam ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler bulundu.

Bitlis ve Siirt'teki

Bitlis ve Siirt'te başlatılan "Kıran-8 Sehi Ormanları Operasyonu"nda PKK'lı teröristlerce kullanıldığı tespit edilen sığınakta yaşam ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, bölücü terör örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Bitlis Valiliği koordinesinde, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığınca "Kıran-8 Sehi Ormanları" operasyonu başlatıldığı anımsatıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Operasyon kapsamında 18 Aralık 2019 günü icra edilen faaliyette bir sığınak içerisinde 8 büyük tüp (4 dolu, 4 boş), toprağa gömülü vaziyette 2 basma düzenek anahtar mekanizması, 15 dokuz voltluk dörtlü pil bloğu, 40 kilogram un, 35 litre sıvı yağ, 2 kilogram şeker, akıllı cep telefonu, 2 GB hafıza kartı ve SIM kart ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlara cumhuriyet savcısının talimatı ile el konulmuş olup, diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir."

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Kıran operasyonlarının halkın da desteği ile inançlı, inatçı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ettiği vurgulandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da operasyonda, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığında görevli jandarma komando ve jandarma özel harekat ile polis özel harekat ve güvenlik korucularından oluşan 232 operasyonel tim ve 3 bin 480 personelin görev aldığı belirtilmişti.

Jandarma, Bitlis, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 01:16 Kaynak: AA
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