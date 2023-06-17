Bitlis ve Tatvan Belediyeleri Taşınmaz Satışları Meclis Gündeminde - Son Dakika
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Bitlis ve Tatvan Belediyeleri Taşınmaz Satışları Meclis Gündeminde

17.06.2023 23:17

Yeşil Sol Parti Bitlis Milletvekili Semra Çağlar Gökalp, Bitlis ve Tatvan Belediyeleri tarafından gerçekleştirilen taşınmaz satışlarını Meclis gündemine taşıdı. Gökalp, hangi gayrimenkullerin satıldığını, gelen paranın nerede kullanıldığını sordu. Taşınmaz satışlarıyla ilgili usulsüzlük iddialarını gündeme getiren gazeteci Sinan Aygül, Tatvan Belediyesi'ndeki taşınmaz satışında rekabet koşullarının oluşmadığını belirtti. Gözler Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani'ye çevrildi.

Yeşil Sol Parti Bitlis Milletvekili Semra Çağlar Gökalp, Bitlis ve Tatvan Belediyeleri tarafından gerçekleştirilen taşınmaz satışlarını Meclis gündemine taşıdı. TBMM'ye soru önergesi veren Gökalp, hangi gayrimenkullerin satıldığını, gelen paranın nerede kullanıldığını sordu.

TAŞINMAZLAR MECLİS GÜNDEMİNDE

Gökalp, konuyla ilgili Twitter hesabından geçtiğimiz günlerde bir paylaşım yaptı. Gökalp, "Bitlis ve Tatvan Belediyeleri tarafındanhalka ait olan taşınmazların satışa çıkarılmasına ilişkinİçişleri Bakanı'na soru önergemizi sunduk. Halkın iradesini yok sayarak yapılan tüm uygulamalara karşı mücadele etmeye devam edeceğiz ve sürecin takipçisi olacağız." dedi.

Tatvan Belediyesi'ndeki taşınmaz satışlarında usulsüzlük iddiası: Çok kişinin canı yanar

"ÇOK CİDDİ USULSÜZLÜKLER VAR"

Gökalp'ın paylaşımını alıntılayan gazeteci Sinan Aygül, taşınmaz satışlarıyla ilgili usulsüzlük iddialarını gündeme getirdi. Tatvan Belediyesi'ndeki taşınmaz satışında rekabet koşullarının oluşmadığını, bu nedenle iptal edilmesi gerektiğini belirten Aygül, paylaşımında şunları söyledi: "Belediyelerin taşınmaz satışları meclis gündeminde. Bazı satışlarda çok ciddi usulsüzlükler, ciddi suçlar var. Olası bir inceleme/soruşturma ve tarafsız bir yargı sürecinde çok kişinin canı yanar. Bitlis Belediyesinin ihalesi katılımcı olmadığı için iptal oldu.

"BELEDİYE ORASI BABANIZIN ÇİFTLİĞİ DEĞİL"

Tatvan Belediyesinin gerçekleşen satışının da rekabet koşulları oluşmadığı gerekçesiyle iptal edilmesini bekliyorum. O satışı iptal edin. Belediye orası babanızın çiftliği değil illa 'ihaleye fesat karıştırma' dosyası mı açılması lazım..."

Tatvan Belediyesi'ndeki taşınmaz satışlarında usulsüzlük iddiası: Çok kişinin canı yanar

GÖZLER BELEDİYE BAŞKANINDA

Usulsüzlük iddialarının ardından gözler Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani'ye çevrildi. Sessizliğini koruyan Geylani, şu ana kadar konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Tatvan Belediyesi'ndeki taşınmaz satışlarında usulsüzlük iddiası: Çok kişinin canı yanar
Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani

SALDIRIYA UĞRADI

Öte yandan gazeteci Sinan Aygül bugün saldırıya uğradı. Kendisine saldıranların Belediye Başkanı Geylani'nin korumaları olduğunu söyleyen Aygül, "Biraz önce Tatvan'da belediye başkanı Mehmet Emin Geylaninin silahlı korumalarının saldırısına uğradım. Belediyeye ait araçtan inerek saldıran şahıslar arkamdan kafama vurduktan sonra küfrederek "Bir daha başkan hakkında yazarsan geberirsin" diye tehditler ettiler. Tavan Devlet Hastanesine götürülüyorum." dedi. İçişleri Bakanlığı da olaya karışan belediye çalışanı ile polis memuru hakkında soruşturma başlattı. Polis memuru görevden uzaklaştı.

Tatvan Belediyesi'ndeki taşınmaz satışlarında usulsüzlük iddiası: Çok kişinin canı yanar
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Gazeteci Sinan Aygül, Tatvan Belediyesi'ndeki usulsüzlük iddialarını gündeme getirdiği için saldırıya uğradı Gazeteci Sinan Aygül, Tatvan Belediyesi'ndeki usulsüzlük iddialarını gündeme getirdiği için saldırıya uğradı

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Son Dakika Güncel Bitlis ve Tatvan Belediyeleri Taşınmaz Satışları Meclis Gündeminde - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bitlis ve Tatvan Belediyeleri Taşınmaz Satışları Meclis Gündeminde - Son Dakika
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