Bitlis ve Tatvan'da Kar Nedeniyle Eğitime Ara Verildi
1 saat önce
BİTLİS merkez ve Tatvan İlçesi'nde kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, eğitime yarın için ara verildi.
BİTLİS merkez ve Tatvan
İlçesi'nde kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, eğitime yarın için ara verildi. Bitlis
ve çevresinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı akşam saatlerine doğru şiddetini artırırken, kent merkezindeki kar kalınlığı 20, yüksek kesimlerde ise yarım metreyi aştı. Kar
yağışının sürmesi üzerine Bitlis merkez ve köyleri ile Tatvan İlçesi'nde pazartesi günü için ilk ve orta derecili okullarda eğitime ara verildiği açıklandı. Kar yağışını ise süreceği belirtildi. - Bitlis
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 11:05 Kaynak: DHA
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