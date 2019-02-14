Bitlis ve Tatvan'da Okullar Yarın İçin Tatil Edildi
1 saat önce
BİTLİS ve Tatvan ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okulların yarın için tatil edildiği açıklandı.
BİTLİS ve Tatvan
ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okulların yarın için tatil edildiği açıklandı. Bitlis
ve Tatvan ilçesi'nde akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Bitlis Valiliği
, akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, Bitlis kent merkezi ile merkeza bağlı köylerde ve Tatvan ilçesinde okuların yarın için tatil edildiğini bildirdi. Kar
yağışının sürdüğü Bitlis yerdeki kar kalınlığı son yağışla ile birlikte 1.5 metreyi aşarken, Meteoroloji yetkilelri kar yağışın yarında etkili olcağını söyledi.
- Bitlis
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 10:38 Kaynak: DHA
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