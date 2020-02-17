Bitlis yolcu otobüsünde piyasa değeri 41 milyon olan 91 kilo eroin ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bitlis yolcu otobüsünde piyasa değeri 41 milyon olan 91 kilo eroin ele geçirildi - Son Dakika

Bitlis yolcu otobüsünde piyasa değeri 41 milyon olan 91 kilo eroin ele geçirildi

7 saat önce

Yolcu otobüsünde piyasa değeri 41 milyon olan 91 kilo eroin ele geçirildiBİTLİS ve Adana polisinin ortaktalaşa düzenlediği operasyonda, yolcu otobüsünde, narkotik arama köpeği 'Irmak' ile yapılan aramada, piyasa değeri 41 milyon 400 bin TL olan 91 kilo 900 gram eroin ele geçirildi, 4...

Yolcu otobüsünde piyasa değeri 41 milyon olan 91 kilo eroin ele geçirildi

BİTLİS ve Adana polisinin ortaktalaşa düzenlediği operasyonda, yolcu otobüsünde, narkotik arama köpeği 'Irmak' ile yapılan aramada, piyasa değeri 41 milyon 400 bin TL olan 91 kilo 900 gram eroin ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleriyle birlikte müşterek eroin operasyonu düzenledi. Operasyonda, içinde eroin olduğu belirlenen yolcu otobüsü takibe alındı. Otobüs, Bitlis'in Üçyol mevkiinde durdurularak, içinde arama yapıldı. Narkotik arama köpeği 'Irmak' ile yapılan aramada, otobüsün bagaj kısmındaki özel bölmede piyasa değeri 41 milyon 400 bin TL olan 91 kilo 900 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili M.Ö., R.G., Z.A. ve L.I 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan yakalanarak gözaltına alındı.

Bitlis yolcu otobüsünde piyasa değeri 41 milyon olan 91 kilo eroin ele geçirildi

Narkotik, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 11:16 Kaynak: DHA
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