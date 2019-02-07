Son Dakika Haberleri: Bitlis Yumuşak Kar, Kayakçıları Hayal Kırıklığına Uğrattı

Bitlis Yumuşak Kar, Kayakçıları Hayal Kırıklığına Uğrattı

15 dakika önce

Türkiye'nin en çok kar alan bölgelerinden biri olan Bitlis'te kayakçılar, yumuşak kar nedeniyle kayak yapamamaktan şikayet etti.

Türkiye'nin en çok kar alan bölgelerinden biri olan Bitlis'te kayakçılar, yumuşak kar nedeniyle kayak yapamamaktan şikayet etti. Bitlis Kayak İl Temsilcisi Behzat Dayan, bunun nedeninin de havaların fazla soğuk geçmemesi nedeniyle karın sertleşmemesinden kaynaklandığını ifade etti. Dayan, bu nedenle çok fazla yarış organizasyonu alamadıklarını, bu sorunu da suni kar makinesi ile çözüleceğini belirtti.

Türkiye'nin en çok kar alan bölgelerinden biri olan Bitlis'te kar kalınlığı yer yer 2 metreyi bulmasına rağmen, kar kalitesinin kayak yapmaya müsait olmadığı için kayak organizasyonları da yapılamıyor. Bölgedeki kayakçılar bu durumdan şıkayetçi olurken, Kayak İl Temsilcisi Behzat Dayan, kar kalınlığının yer yer 2 metreyi aşmasına rağmen, kar kalitesinin kayak yapmaya müsait olmadığını belirtti.

'SUNİ KAR MAKİNESİYLE BU SORUNU ÇÖZECEĞİZ'

Suni kar makinesi ile bu sorununun ordadan kaldırılacağını söyleyen Dayan, profesyonel kayakçıların yumuşak kar değil, buz üzerinde kayak yapmayı tercih ettiklerini belirterek şunları kaydetti

'Bitlis merkezde bulunan kayak merkezi Türkiye'de il merkezine en yakın kayak merkezlerinden biridir. İklim şartlarından dolayı burada kar kalitesinden dolayı sorunlar yaşamaktayız. Kayak Federasyonu ve Valiliğimizle yaptığımız görüşmeler sonucunda alt taraftan geçen dereden alacağımız su ile suni kar yapma projesi üzerinde çalışıyoruz. Bu da Aralık ayı başından itibaren burada kayak sporu yapmaya olanak sağlayacaktır.Bitlis'te bazen metrelerce kar yağıyor,Buraya alternatif kayak tesisleri yapılması zaruret haline gelmiştir.Kayak sporunun önemli olduğu bu bölgede, özellikle hafta sonları tesislerin dolup taştığını görmekteyiz. Bölgenin değişik illerinden buraya gelip kayak yapan vatandaşlar var.Karın sert olabilmesi için hava sıcaklığınnı eksilerin altına düşmesi gerekiyor. Islak karda yapılan kayak, bazen ciddi sakatlanmalara neden olmaktadır. Bu nedenle burada yarışmalar yapamıyoruz. Bu ıslak karda yarışlar düzenlersek, oluşacak çukurlarda sporcuların ayak kırıkları gibi ciddi sakatlanmalarına neden olacaktır. Kaliteli karın olduğu günlerde başta milli sporcularımız olmak üzere bütün sporcular burayı tercih eder. Kar kötü olduğunda ise burayı tercih etmiyorlar.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 10:41 Kaynak: DHA

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