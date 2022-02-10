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SPOR Bitlisli 3 atlet milli takıma seçildi - Son Dakika

SPOR Bitlisli 3 atlet milli takıma seçildi

10.02.2022 11:37

SPOR Bitlisli 3 atlet milli takıma seçildiÖzcan ÇİRİŞ/BİTLİS,(DHA)- Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) tarafından, 1-2 Şubat'ta İstanbul'da düzenlenen salon yarışmalarında Bitlisli atletler Taner Tunçtan 3 bin metrede U-20 gençler kategorisinde Türkiye birincisi, İsmail Taşyürek ise...

SPOR Bitlisli 3 atlet milli takıma seçildi

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,(DHA)- Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) tarafından, 1-2 Şubat'ta İstanbul'da düzenlenen salon yarışmalarında Bitlisli atletler Taner Tunçtan 3 bin metrede U-20 gençler kategorisinde Türkiye birincisi, İsmail Taşyürek ise Türkiye ikincisi, Caner Can Tunçtan ise U-18 1500 metrede Türkiye dördüncüsü olarak milli takıma seçildi. Milli atletler, Sırbistan ve Slovakya'da Türkiye'yi temsil edecek.

İstanbul'da 1-2 Şubat tarihlerinde düzenlenen Türkiye Atletizm Salon Yarışması'nda Bitlisli 3 atlet derece aldı. Taner Tunçtan 3 bin metrede U-20 gençler kategorisinde Türkiye birincisi, İsmail Taşyürek ise Türkiye ikincisi, Caner Can Tunçtan ise U-18 1500 metrede Türkiye dördüncüsü gelerek milli takıma seçildi. Milli atletler, 12 Şubat'ta Sırbistan'da, önümüzdeki Temmuz ayında ise Slovakya'da yapılacak olan atletizm yarışmalarında Türkiye'yi temsil edecek. Bunu için de milli atletler Bitlis'te soğuk havaya rağmen çalışmalarını aralıksız sürdürüyorlar.

Bitlis Final Akademi Anadolu Lisesi Müdürü Rıdvan Kızılkaya, öğrencilerinin bu başarısından dolayı gurur duyduklarını belirterek, katılacakları yarışlarda da başarılı olacaklarına inandıklarını söyledi. Kızılkaya, 'Öğrencilerimizin atletizm alanında elde ettikleri başarılar hem okulumuz adına, hem de ilimiz adına oldukça önemli bir başarıdır. Biz burada sadece eğitim ayağıyla değil, öğrencimizin farklı aktivitelerle de başarı yakalamasını istiyoruz. Ayrıca öğrencilerimizi hayata kazandırmaya çalışıyoruz. Bu çok önemlidir. Bütün bunları yaparken de, Bitlis Gençlik Spor Müdürlüğü'nün de katkıları çok önemlidir" dedi.

SPOR Bitlisli 3 atlet milli takıma seçildi
SPOR Bitlisli 3 atlet milli takıma seçildi
SPOR Bitlisli 3 atlet milli takıma seçildi
SPOR Bitlisli 3 atlet milli takıma seçildi
SPOR Bitlisli 3 atlet milli takıma seçildi
SPOR Bitlisli 3 atlet milli takıma seçildi
SPOR Bitlisli 3 atlet milli takıma seçildi
SPOR Bitlisli 3 atlet milli takıma seçildi
SPOR Bitlisli 3 atlet milli takıma seçildi
SPOR Bitlisli 3 atlet milli takıma seçildi
SPOR Bitlisli 3 atlet milli takıma seçildi
SPOR Bitlisli 3 atlet milli takıma seçildi
SPOR Bitlisli 3 atlet milli takıma seçildi

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Bitlisli 3 atlet milli takıma seçildi - Son Dakika


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