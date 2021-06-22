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Bitlisli çiftçi kurduğu güneş enerjisi santrali sayesinde sulamadaki elektrik masrafından kurtuldu - Son Dakika

Bitlisli çiftçi kurduğu güneş enerjisi santrali sayesinde sulamadaki elektrik masrafından kurtuldu

22.06.2021 13:13
Bitlisli çiftçi kurduğu güneş enerjisi santrali sayesinde sulamadaki elektrik masrafından kurtuldu, System.String[]

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 1 megavatlık güneş enerjisi (GES) santrali kuran çiftçi Saki Gültepe, hem tarım yaptığı arazilerini sulamak için 3 ayda ödediği 200 bin liralık elektrik faturasından kurtuldu hem de ürettiği elektriği satarak kara geçti.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 1 megavatlık güneş enerjisi (GES) santrali kuran çiftçi Saki Gültepe, hem tarım yaptığı arazilerini sulamak için 3 ayda ödediği 200 bin liralık elektrik faturasından kurtuldu hem de ürettiği elektriği satarak kara geçti.

Yaklaşık 30 yıldır ilçede çiftçilik yapan Gültepe, babasından devraldığı 200 dönümlük arazide meyve, yem bitkileri ve kuru gıda üretimi yapıyor.

Arazilerini sulamada kullandığı fıskiye ve damlama sulama sistemleri nedeniyle yüksek enerji giderleriyle karşı karşıya kalan Gültepe, faturaları ödemekte sıkıntı yaşayınca 20 dönüm arazisine 1 megavatlık güneş enerjisi santrali (GES) kurdu.

Tarımsal faaliyetlerini yürüttüğü dönemde elektrik ihtiyacını tesisten karşılayan Gültepe, diğer aylarda da ürettiği elektriği Van Gölü Elektrik Dağıtım AŞ'ye (VEDAŞ) satarak kazancını artırıyor.

"Bu sistem çiftçiliğin olmazsa olmazı haline geldi"

Gültepe, AA muhabirine, arazilerinde meyve ağaçlarının yanı sıra yem bitkileri ve farklı ürünler yetiştirdiğini söyledi.

Arazilerini sularken yüklü miktarda elektrik faturasının geldiğini anlatan Gültepe, şöyle konuştu:

"Faturaları öderken sıkıntı yaşadığım için güneş enerjisi santrali kurdum. Buradan elde ettiğim elektriğin bir kısmını kendim kullanıyorum kalan kısmını da VEDAŞ'a satıyorum. Santral 3 yıldır aktif olarak çalışıyor. Bunu kurduğum için çok mutluyum. Yılda yaklaşık 1 milyon 600 bin kilovatsaat elektrik elde ediyorum. Bu sistem çiftçilikte olmazsa olmazlardan biri haline geldi. Tüm arazilerin sulama sistemi elektrikle çalıştığı için yüklü miktarda fatura geliyor. Ekinleri hasat etmeden fatura gelince sıkıntıya neden oluyor."

"3 aylık fatura giderini bir ayda karşılıyor"

Tüm meslektaşlarına GES kurmaları önerisinde bulunan Gültepe, "Bu sistemi kurmadan önce 3 ayda bana en az 200 bin lira elektrik faturası geliyordu. Şimdi ise bu 3 aylık fatura, santralde üretilen enerjinin bir ayına denk geliyor. Diğer aylar bana kar olarak kalıyor. Bu sistem yaz-kış çalışıyor. Ekonomik açıdan müthiş bir iş. Tarımsal sulamada kullanılacak en iyi yöntemdir. Hem kuyu suyu hem de kanal suyunu kullanıyoruz. 3 noktada tarım arazisi sulanıyor. Tüm sistemlerin elektrik ihtiyacını güneş enerjisinden karşılıyorum." ifadelerini kullandı.

Bitlisli çiftçi kurduğu güneş enerjisi santrali sayesinde sulamadaki elektrik masrafından kurtuldu
Bitlisli çiftçi kurduğu güneş enerjisi santrali sayesinde sulamadaki elektrik masrafından kurtuldu
Bitlisli çiftçi kurduğu güneş enerjisi santrali sayesinde sulamadaki elektrik masrafından kurtuldu
Bitlisli çiftçi kurduğu güneş enerjisi santrali sayesinde sulamadaki elektrik masrafından kurtuldu
Bitlisli çiftçi kurduğu güneş enerjisi santrali sayesinde sulamadaki elektrik masrafından kurtuldu

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bitlisli çiftçi kurduğu güneş enerjisi santrali sayesinde sulamadaki elektrik masrafından kurtuldu - Son Dakika


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