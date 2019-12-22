Bitlisli çocuklar yüzme havuzuna kavuştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bitlisli çocuklar yüzme havuzuna kavuştu - Son Dakika

Bitlisli çocuklar yüzme havuzuna kavuştu

6 saat önce

Bitlis'te Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından açılan, içinde fitness salonu, sauna, masa tenisi, kafeterya, dinlenme odaları ve 520 kişilik tribün bulunan yüzme havuzu vatandaş ve öğrencilere hizmet vermeye başladı.

Bitlisli çocuklar yüzme havuzuna kavuştu, System.String[]

Bitlis'te Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından açılan, içinde fitness salonu, sauna, masa tenisi, kafeterya, dinlenme odaları ve 520 kişilik tribün bulunan yüzme havuzu vatandaş ve öğrencilere hizmet vermeye başladı.

İl merkezi ve ilçelerden program dahilinde servisle alınan öğrencilere, 3 yüzme antrenörü, 3 cankurtaran, psikolog ve fizyoterapist eşliğinde yüzme öğretiliyor.

Gençlik ve Spor İl Şube Müdürü Şahin Kardaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, faaliyete geçirdikleri yüzme havuzundan tüm vatandaşların faydalanacağını söyledi.

Bakanlığın verdiği rakamlar doğrultusunda yıl içinde 2 bin öğrenciye yüzme öğretmeyi hedeflediklerini belirten Kardaş, "Bu sayıyı 5 bine çıkarmayı amaçlıyoruz. Buraya ilçeden öğrencilerimiz servisle geliyor. İl merkezinde ikamet eden öğrencilerimizi alıyoruz veya Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından servislerle getiriliyor. Öğretmenlerimiz de öğrencilerimize eşlik ediyor." dedi.

Yüzme havuzu sayesinde Bitlis'e güzel organizasyonlar almayı düşündüklerini aktaran Kardaş, "Havuzumuz yarı olimpik olduğu için şu anda sadece bölgesel ligler seviyesindeki branşları alabiliyoruz. Yüzme havuzumuz Bitlis için önemli bir tesistir." ifadesinde bulundu.

Bitlis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 01:20 Kaynak: AA
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