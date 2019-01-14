Bitlisli Gençler Portekiz'e Gönderilecek

Bitlis Valiliği
Proje Koordinasyon ve Eğitim Merkezi (BİPEM) tarafından hazırlanan "We Are Volunteer-2" isimli proje kapsamında 8 genç, Portekiz
'e gönderilecek. Avrupa Birliği
Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca finanse edilen proje sayesinde 17-30 yaş aralığındaki 8 genç, Portekiz'in Arrouquelas, Braga ve Barcelos şehirlerinde sosyal faaliyetlere katılma imkanı bulacak.
Proje hakkında bilgi veren BİPEM Müdürü Necati Kaya
, Avrupa Gönüllü Hizmeti'nin (AGH), Avrupa Birliği'nin içinde ve dışında çeşitli şekillerdeki gönüllü faaliyetlere gençlerin katılımını desteklediğini söyledi.
17-30 yaş aralığındaki gençlerin eğitim ve dil yeterliliğine bakılmaksızın, 2 haftadan 12 aya kadar Avrupa'da ve diğer program ülkelerden birinde gönüllü olarak çalışmalarına olanak sağlandığını ifade eden Kaya, proje kapsamında Bitlis'te yaşayan 8 gencin Portekiz'e gönderileceğini aktardı.
Projeye ülke genelinde 550 kişinin başvurduğunu, gençlerle yapılan mülakatlar sonucunda Bitlis'te ikamet eden 8 kişinin başvurusunun uygun görüldüğünü belirten Kaya, şunları kaydetti:
"Bu gençlerimiz Portekiz'in Arrouquelas, Braga ile Barcelos şehirlerine gidecek ve orada sosyal faaliyetler sayesinde yabancı dilini geliştirebilecek. Yabancı kültürlere, farklı coğrafyaya, değişik toplumsal yaşama adapte olabilmenin yanı sıra kazanacakları öz güven ve tecrübe ile iş piyasasındaki seçeneklerini değerlendirebilecek. Proje kapsamında Avrupa'ya gidecek olan bu gençlerimizin tüm masrafları merkezimiz tarafından karşılanacak. Bu projemiz 33 gün sürecek ve gönüllülerimiz şubat ayında Portekiz'e gönderilecektir."