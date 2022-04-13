BİTLİSLİ GENÇLER SES YARIŞMASINDA İL BİRİNCİLİĞİ İÇİN YARIŞTI - Son Dakika
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BİTLİSLİ GENÇLER SES YARIŞMASINDA İL BİRİNCİLİĞİ İÇİN YARIŞTI

13.04.2022 09:09

BİTLİS'te Gençlik Merkezleri üyeleri arasında düzenlenen ses yarışmasının il finali yapıldı.

BİTLİS'te Gençlik Merkezleri üyeleri arasında düzenlenen ses yarışmasının il finali yapıldı.

Bitlis Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen final yarışmalarına, Bitlis Valisi Yardımcısı Furkan Seyman, Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış, Gençlik Hizmetleri Müdürü Ahmet Dalkılıç, Gençlik Faaliyetleri Şube Müdürü Reşat Öztürk, Gençlik Merkezi Müdürleri, Gençlik liderleri ve yarışmacı gençler katıldı. 18-29 yaş arasında 36 kişinin sahne aldığı yarışmada yetenekli gençler sesleri ile hayran bıraktı. Yapılan yarışmalar sonunda dereceye girenlere plaketleri katılan protokol üyeleri tarafından verildi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış, dereceye girenlerin bölge ve Türkiye finallerinde Bitlis'i temsil edeceğini söyledi. Yapılan yarışmalar sonunda Türk Müziği Kategorisinde birinciliği Esra Salçan, ikinciliği Eyüp Çabuk, üçüncülü ise Beyza Nur İke aldı. Popüler Müzik Kategorisinde de birinciliği Muhammed Sefa Okay, ikinciliği, Enes Kılıçarslan, üçüncülüğü ise Hikmetullah Kaçar aldı. İl finalinde birinci olan gençler 31 Mayıs 2022 tarihinde Malatya'da düzenlenecek olan bölge finallerinde Bitlis'i temsil edecekler. (DHA)

BİTLİSLİ GENÇLER SES YARIŞMASINDA İL BİRİNCİLİĞİ İÇİN YARIŞTI
BİTLİSLİ GENÇLER SES YARIŞMASINDA İL BİRİNCİLİĞİ İÇİN YARIŞTI
BİTLİSLİ GENÇLER SES YARIŞMASINDA İL BİRİNCİLİĞİ İÇİN YARIŞTI

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Ahmet Dalkılıç, gençlik, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BİTLİSLİ GENÇLER SES YARIŞMASINDA İL BİRİNCİLİĞİ İÇİN YARIŞTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: BİTLİSLİ GENÇLER SES YARIŞMASINDA İL BİRİNCİLİĞİ İÇİN YARIŞTI - Son Dakika
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