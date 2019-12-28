Bitlisli gençler spor mülakatlarına, HEM kurslarında hazırlanıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bitlisli gençler spor mülakatlarına, HEM kurslarında hazırlanıyor - Son Dakika

Bitlisli gençler spor mülakatlarına, HEM kurslarında hazırlanıyor

6 saat önce

Tatvan ilçesinde gençler, Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürlüğü bünyesinde açılan kurslarla spor mülakatlarına hazırlanıyor.

Bitlisli gençler spor mülakatlarına, HEM kurslarında hazırlanıyor, System.String[]

Tatvan ilçesinde gençler, Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürlüğü bünyesinde açılan kurslarla spor mülakatlarına hazırlanıyor.

Polis, asker, bekçi olabilmek için çabalayan ve beden eğitimi öğretmenliği ile spor liselerine hazırlanan öğrenciler, Tatvan Spor Salonu'nda verilen ücretsiz kurslarla geleceklerine yön veriyor.

Tatvan HEM Müdürü Kazım Acar, gazetecilere yaptığı açıklamada, spor salonunda haftanın 6 günü kurs verildiğini söyledi.

Spor alanımda 6 kurs açtıklarını ve 200 kişinin katıldığını ifade eden Acar, şöyle konuştu:

"2019-2020 eğitim ve öğretim yılında özel yetenek hazırlıkları sınavımız başladı. Geçen yıl 250 öğrencimiz bu özel yetenek sınavlarına katıldı ve bunlardan yüzde 80 ile 90 civarında bir başarı sağladık. Bu eğitim öğretim yılında halk eğitimi merkezi müdürlüğümüz bünyesinde spor dalında birçok başarımız oldu. Buradaki öğretmen arkadaşlarımız aralıksız bu çalışmalarını devam etmektedirler. Bizler de elimizden geldiğince gereken yardım ve desteği yapıyoruz. Gençlerimiz spor dalında bölgemizde çok ciddi manada başarı sağladılar."

Kursiyerlerden polis adayı Şeyda Büşra Şahin de, kurslardan ücretsiz yararlandıklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Halk Eğitimi Merkezi, Tatvan, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 01:20 Kaynak: AA
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