Bitlisli İdlib şehidi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bitlisli İdlib şehidi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Bitlisli İdlib şehidi son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Suriye'nin İdlib kentindeki saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Güven Kurtulmuş (23), Bitlis'in Güroymak ilçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Bitlisli İdlib şehidi son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Suriye'nin İdlib kentindeki saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Güven Kurtulmuş (23), Bitlis'in Güroymak ilçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Uçakla Muş Hava Meydan Komutanlığına gönderilen Kurtulmuş'un Türk bayrağına sarılı naaşı, ambulansla Güroymak ilçesindeki Gençlik Merkezi Spor Salonu'na getirildi. Burada saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan törende, şehidin öz geçmişi okundu. Törene katılan şehidin yakınlarını yetkililer ve askeri erkan teskin etti.

İl Müftüsü Mehmet Faysal Geylani cenaze namazını kıldırarak dua etmesinin ardından omuzlara alınan şehidin naaşı defnedilmek üzere Budaklı köyündeki mezarlığa götürüldü.

Törene, Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Muş Valisi İlker Gündüzöz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, AK Parti Bitlis milletvekilleri Cemal Taşar ve Vahit Kiler, Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, kaymakamlar, belediye başkanları, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

(Vahit Olcay - Gürkan Olcay/İHA)

Güroymak, Suriye, Bitlis, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 10:30 Kaynak: İHA
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