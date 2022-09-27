İş insanı Uysal, Tatvan TSO başkanlığına adaylığını açıkladı - Son Dakika
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İş insanı Uysal, Tatvan TSO başkanlığına adaylığını açıkladı

27.09.2022 14:20
İş insanı Uysal, Tatvan TSO başkanlığına adaylığını açıkladı

Bitlisli iş insanı Ayhan Uysal, 2 Ekim'de yapılacak seçimde Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Bitlisli iş insanı Ayhan Uysal, 2 Ekim'de yapılacak seçimde Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

İlçedeki basın mensuplarıyla bir araya gelen Uysal, Tatvan, Ahlat ve Adilcevaz'daki üyelerle yaptıkları istişarelerin sonucunda genç ve dinamik bir ekiple TSO başkanlığına aday olmaya karar verdiklerini söyledi.

Bölgenin ekonomisine, ticaretine, tarımına ve turizmine katkı sunmak için bu yola çıktıklarını belirten Uysal, şöyle konuştu:

"Fikir, düşünce, görüş, ilçe ayırımı yapmadan tüm üyelerimize eşit mesafede olacağız. Odamızın çalışmalarına ve alınacak kararlara tüm üyelerimizin dahil olmasını, sorun ve sıkıntılarını anlık olarak oda yönetimine iletmelerini, talep ve önerilerinin takipçisi olmalarını ve hep beraber odaya sahip çıkmalarını istiyoruz. Böylelikle güzel bir iş birliği ortamı sağlamayı planlıyoruz. Tüm üyelerimizin desteğiyle odamızı ricacı konumdan çıkarıp, icracı konuma getirmek istiyoruz. Amacımız iş insanı hemşerilerimizin ticaretlerinin önünü açmak ve ticaretle uğraşanların her daim yanında durmak, sorun ve sıkıntılarına ortak olmaktır."

Yeni projelerle yaz ve kış turizmini sürekli canlı tutmak için çalışma yürüteceklerini kaydeden Uysal, Tatvan için önem arz eden ve bölge için gerekli olan organize sanayi bölgesinin kısa sürede kurulması için çalışacaklarını dile getirdi.

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Kaynak: AA

Ayhan Uysal, Tatvan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İş insanı Uysal, Tatvan TSO başkanlığına adaylığını açıkladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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