- Bitlisli kadınlar, annelere destek için Diyarbakır'a gitti

BİTLİS - Bitlis'te bir araya gelen kadınlar, dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan annelere destek için Diyarbakır'a gitti.

Atatürk Mahallesi'nde bulunan Atatürk Anıtı önünde bir araya gelen yaklaşık 140 kadın, dağa kaçırılan çocukları için Diyarbakır'daki HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan annelere destek olmak istediklerini söylediler. Diyarbakır'a gitmek üzere toplanan grup adına basın açıklamasını okuyan Cahide Uzunselvi, Diyarbakır'da toplanan annelerin günlerdir, hatta yıllardır süren mücadelesinde kadınlar olarak tek yürek ve tek dua olduklarını söyledi. Tarihin, Diyarbakır'daki anneleri ve teröre meydan okuyan gençlerini saygıyla yazacağını belirten Uzunselvi, "Annelerin Diyarbakır'da başlattığı onurlu direnişlerine destek olmak üzere burada toplanmış bulunuyoruz. Bu direnişin teröre en büyük darbeyi vuracak iradeyi ortaya koyduğuna yürekten inanıyoruz. Tarih, Diyarbakır'daki anneleri ve teröre meydan okuyan gençlerini saygıyla yazacaktır. Bulundukları şehirlerde siyasi ve toplumsal yalnızlaştırılmaları dahil her şeyi göze almış, evlatlarının dönmesini isteyen anneler, 'Başka canlar yanmasın' diye çıktıkları yolda inşallah zafere ulaşacaklarıdır. Günlerdir yaşanan evlat nöbetlerinde tarifi imkansız acılara şahit oluyoruz. 'Evladımın ölüsüne bile razıyım' diyen annelerin masum ve insani direnişlerinin yanında olmak hepimizin boynunun borcudur. Bizler 'Anne acısının etiketi olmaz' diyor; yerel, ulusal ve uluslararası kamuoyunu Diyarbakır'daki annelerin yanlarında olmaya davet ediyoruz. Ülkemizin refahına, geleceğine, birlik ve beraberliğine zarar vermeye çalışan tüm terör örgütlerine ve onların siyasi uzantılarına karşı yıllardır topyekün mücadele içerisindeyiz. Vatan uğruna verdiğimiz şehitlerin kanı, evlatlarımız için döktüğümüz gözyaşları hala kurumadı. Tam 41 gündür Diyarbakır'da yeni ailelerin katılımıyla büyüyen bu sessiz çığlık, dünya üzerindeki terörün tümüne 'dur' diye haykıran güçlü bir sese dönüştü. İnanıyoruz ki azimli seslerini yükselten kadınlar, terör örgütünün hain emelleri için Fırat'ın ve Dicle'nin kuzularının kurban edilmesine izin vermeyeceklerdir. Duyduğumuz 'yeter artık' feryadına destek vermek için safları sıklaştırmak, bir ve beraber olduğumuzu göstermek, evlatlarımıza ve geleceğimize sahip çıkmak hepimizin vicdani borcudur. Diyarbakır'da toplanan annelerin günlerdir, hatta yıllardır süren mücadelesinde kadınlar olarak tek yürek ve tek dua olduk. Bugün Bitlis'te sivil toplum kuruluşları olarak, Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan annelerin yanındayız" dedi.

Daha sonra toplanan grup, Diyarbakır'a gitmek üzere yola çıktı.