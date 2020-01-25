Bitlisli kadınlardan Diyarbakır annelerine destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bitlisli kadınlardan Diyarbakır annelerine destek - Son Dakika

Bitlisli kadınlardan Diyarbakır annelerine destek

30 dakika önce

Bitlis'teki sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan anneleri ziyaret etti.

Bitlisli kadınlardan Diyarbakır annelerine destek, System.String[]

Bitlis'teki sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan anneleri ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bitlisli kadınlar, Diyarbakır annelerini, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak amacıyla 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eyleminde yalnız bırakmadı.

Bir araya geldikleri ailelerle sohbet ederek annelerin acılarını paylaşan Bitlisli kadınlar, her zaman Diyarbakır annelerin yanında olduğunu belirtti.

Kadınlar, beraberinde götürdüğü şal, bere, atkı gibi kışlık kıyafetleri de soğuk havada evlat nöbetine devam eden annelere hediye etti.

Evlat nöbetindeki annelerinin acılarını paylaşmak ve bir nebze de olsa destek olmak için Diyarbakır'a geldiklerini belirten kadınlar, "Ayyıldızlı Türk bayrağımızı kimse indiremeyecek. Bizde bu iman ve inanç olduğu sürece hiç kimse bizi bölemeyecek. Yardımsever bir milletiz. Annelerimizin acısı acımızdır. Annelerimizin evlatlarına kavuşması için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 10:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Deprem sonrası eline aldığı bıçakla 160 aracın lastiğini patlattı
Konya'da Çinli kadın turist, coronavirüs şüphesiyle karantina altına alındı Elazığ depremini bilen Naci Görür "Doğu Anadolu fayı uyandı" dedi ve Kahramanmaraş'ı uyardı İstanbul Üniversitesi, Elazığ depreminin ön inceleme raporu yayımladı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2020 23:10:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bitlisli kadınlardan Diyarbakır annelerine destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]