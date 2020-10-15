Bitlisli kadınların zorlu tütün mesaisi başladı - Son Dakika

Bitlisli kadınların zorlu tütün mesaisi başladı

15.10.2020 11:05
Bitlisli kadınların zorlu tütün mesaisi başladı, System.String[]

Bitlis'te halkın en önemli geçim kaynakları arasında yer alan ve sözleşmeli üretim yapılan tütünün hasadına başlandı.

Bitlis'te halkın en önemli geçim kaynakları arasında yer alan ve sözleşmeli üretim yapılan tütünün hasadına başlandı.

Kentte yıllar önce uygulanmaya başlanan kota sistemi nedeniyle azalan tütün üretimi, özel şirketlerin tütün alımına yönelmesiyle yeniden canlandı.

Merkez ve ilçelere bağlı köylerde anlaşma sağladıkları firmalar için yeniden tütün ekimi yapan çiftçiler, büyük emek vererek yetiştirdikleri ürünlerin hasadına başladı.

Yaklaşık 5 ay boyunca her gün sulanan ve özenle bakımı yapılan tütün, kadınlar tarafından imece usulüyle toplanıyor.

Daha sonra "patpat" olarak tabir edilen tarım araçlarıyla tütünleri köye taşıyan kadınlar, sararan yaprakları sazlık ve bataklık alanlardan topladıkları kamışlara dizerek kurumaya bırakıyor.

Zahmetli bir sürecin sonunda kuruyan tütün yaprakları, hem anlaşma sağlanan firmalara gönderiliyor hem de kesilerek satışa sunuluyor.

"Anlaşma sağlanan firmalara gönderiliyor"

Hizan Ziraat Odası Başkanı Erkan Durmaz, AA muhabirine, önceki yıllarda tütünün kent ekonomisindeki en önemli gelir kaynaklarından biri olduğunu söyledi.

Kota uygulamasının ardından üretimin azaldığını belirten Durmaz, tütünün ekiminden hasat edilmesine kadar her aşamasının özen gerektirdiğini aktardı.

Durmaz, kentte 100 çiftçinin tütün üretimi yaptığını dile getirerek, "Bu çiftçiler yaklaşık 15 ton tütün elde ediyor. Bu bölgede hasat kadınlar tarafından gerçekleştiriliyor. Tütünün ekiminden kesimine kadar olan süreç 7 ay sürüyor. Bu sürenin tamamıyla kadınlar ilgileniyor. Şu anda 16 köyde üretim yapılıyor ve sözleşme yapılan 100 üretici var. Tütün üreticileri özel şirketlerle sözleşme imzalıyor. Bazıları da iç pazarda satıyor." diye konuştu.

"Her aşaması zahmetli"

Tarlada çalışan Bahar Aydın, tütünün ekiminden satışa sunulmasına kadar her aşamasının zahmetli olduğunu söyledi.

İlkbaharda başladıkları tütün mesaisinin ekim ayı sonuna kadar devam ettiğini belirten Aydın, şöyle konuştu:

"Fideler yetiştikten sonra çapasını yapıyoruz. Daha sonra başlarında açılan çiçekleri tek tek topluyoruz. Hasattan sonra tütün yapraklarını demet haline getiriyor ve sararması için bekletiyoruz. Sonra tek tek asıp kurutuyoruz. En son demet haline getirerek kesiyoruz. Bu işlemler sırasında çok zorlanıyoruz. Ancak bu sayede geçimimizi sağlıyoruz. Ürettiğimiz tütünü satarak ailemizi geçindiriyoruz."

Bitlis, Hasat, Tarım, Tütün, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bitlisli kadınların zorlu tütün mesaisi başladı - Son Dakika

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