Bitlisli kanaat önderi Abdulkerim Çevik'in silahlı saldırıda hayatını kaybetmesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bitlisli kanaat önderi Abdulkerim Çevik'in silahlı saldırıda hayatını kaybetmesi - Son Dakika

Bitlisli kanaat önderi Abdulkerim Çevik'in silahlı saldırıda hayatını kaybetmesi

6 saat önce

Uluslararası Müslüman Alimler Dayanışma Derneği (UMAD) Yönetim Kurulu Başkanı Abdulvahap Ekinci, UMAD Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Abdulkerim Çevik'in, iki aile arasındaki husumeti sona erdirmek isterken gerçekleşen bir silahlı saldırıyla hayatını kaybettiğini belirtti.

Bitlisli kanaat önderi Abdulkerim Çevik'in silahlı saldırıda hayatını kaybetmesi, System.String[]

Uluslararası Müslüman Alimler Dayanışma Derneği (UMAD) Yönetim Kurulu Başkanı Abdulvahap Ekinci, UMAD Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Abdulkerim Çevik'in, iki aile arasındaki husumeti sona erdirmek isterken gerçekleşen bir silahlı saldırıyla hayatını kaybettiğini belirtti.

Ekinci, yaptığı yazılı açıklamada, ilim ve fikir adamlarının toplumları aydınlatan ve onlara doğru istikamet veren kandiller gibi olduğunu aktardı.

"UMAD Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Abdulkerim Çevik hoca, iki aile arasındaki husumeti sona erdirmek isterken gerçekleşen bir silahlı saldırı ile hayatını kaybetmiştir." ifadesini kullanan Ekinci, şunları kaydetti:

"İlim adamlarına yönelik bir saldırı aynı zamanda toplumun huzur ve barışına yönelik bir saldırıdır. Bu elim olayın iyi niyetli, hayırlı bir çabadan sonra vuku bulması üzüntümüzü daha da artırmıştır. Halbuki ilim ve fikir adamları aynı zamanda akil kişiler

olarak toplumun huzur ve iç barışına da katkı verirler. İlim adamlarının barış ve huzur ile ilgili olumlu rollerinin etkilenmemesi en büyük temennimizdir."

Ekinci, ilim ve fikir adamlarının birlik, beraberlik ve dayanışmasını hedefleyen UMAD olarak merhum Çevik'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve öğrencilerine başsağlığı ve sabır dilediklerini ifade etti.

Bitlis'in Güroymak ilçesi Erentepe Mahallesi'ndeki Muhammed Hafit Efendi Mescidi'ne giden Y.Ş, burada görüştüğü kanaat önderi Abdulkerim Çevik'e (50) silahla ateş açmış, ağır yaralanan Çevik, ambulansla kaldırıldığı Güroymak Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Olayın ardından gözaltına alınan Y.Ş'nin üzerinde 3 ruhsatsız silah bulunmuştu.

Yüksek İstişare Kurulu, Ekinci, Huzur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 08:02 Kaynak: AA
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