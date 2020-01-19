Bitlisli kanaat önderi Abdulkerim Çevik, silahlı saldırıda hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bitlisli kanaat önderi Abdulkerim Çevik, silahlı saldırıda hayatını kaybetti - Son Dakika

Bitlisli kanaat önderi Abdulkerim Çevik, silahlı saldırıda hayatını kaybetti

16 dakika önce

Bitlis'in Güroymak ilçesinde, kanaat önderi Abdulkerim Çevik (50), uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde, kanaat önderi Abdulkerim Çevik (50), uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Erentepe Mahallesi'ndeki Muhammed Hafit Efendi Mescidi'ne giden Y.Ş, burada görüştüğü Çevik'e silahla ateş açtı. Ağır yaralanan Çevik, ambulansla kaldırıldığı Güroymak Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından gözaltına alınan Y.Ş'nin üzerinde 3 ruhsatsız silah bulundu.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay ve İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar da hastaneye giderek olay hakkında bilgi aldı.

Bitlisli kanaat önderi Abdulkerim Çevik, silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Güroymak, Erentepe, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 02:37 Kaynak: AA
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