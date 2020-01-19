Bitlisli kanaat önderi Abdulkerim Çevik, silahlı saldırıda hayatını kaybetti - Son Dakika

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Bitlisli kanaat önderi Abdulkerim Çevik, silahlı saldırıda hayatını kaybetti
16 dakika önce
Bitlis'in Güroymak ilçesinde, kanaat önderi Abdulkerim Çevik (50), uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 02:37 Kaynak: AA
Bitlis'in Güroymak ilçesinde, kanaat önderi Abdulkerim Çevik (50), uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.
Erentepe Mahallesi'ndeki Muhammed Hafit Efendi Mescidi'ne giden Y.Ş, burada görüştüğü Çevik'e silahla ateş açtı. Ağır yaralanan Çevik, ambulansla kaldırıldığı Güroymak Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından gözaltına alınan Y.Ş'nin üzerinde 3 ruhsatsız silah bulundu.
Bitlis Valisi Oktay Çağatay ve İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar da hastaneye giderek olay hakkında bilgi aldı.
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