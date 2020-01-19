Bitlisli kanaat önderi Abdulkerim Çevik silahlı saldırıda hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bitlisli kanaat önderi Abdulkerim Çevik silahlı saldırıda hayatını kaybetti - Son Dakika

Bitlisli kanaat önderi Abdulkerim Çevik silahlı saldırıda hayatını kaybetti

6 saat önce

Bitlis'in Güroymak ilçesinde kanaat önderi Abdulkerim Çevik, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Bitlisli kanaat önderi Abdulkerim Çevik silahlı saldırıda hayatını kaybetti, System.String[]

Bitlis'in Güroymak ilçesinde kanaat önderi Abdulkerim Çevik, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Erentepe Mahallesi'ndeki Muhammed Hafit Efendi Mescidi'ne giden Y.Ş, görüştüğü Çevik'e (50) silahla ateş açtı. Ağır yaralanan Çevik, ambulansla kaldırıldığı Güroymak Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Saldırının ardından gözaltına alınan Y.Ş'nin üzerinde 3 ruhsatsız silah bulundu.


Bitlis Valisi Oktay Çağatay ve İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, hastaneye giderek bilgi aldı.

Hastanedeki işlemleri sonrası yakınları tarafından teslim alınan Çevik'in cenazesi, Erentepe Mahallesi'ndeki Şeyh Masum Camisi'ne getirildi.

Çevik'in cenazesi, İl Müftüsü Mehmet Faysal Geylani'nin kıldırdığı namazın ardından Şeyh Abdurrahman-i Taği Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine Bitlis Valisi Oktay Çağatay, AK Parti Bitlis milletvekilleri Cemal Taşar ve Vahit Kiler, Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, AK Parti İl Başkanı Engin Günceoğlu, kurum amirleri, kanaat önderleri ve çok sayıda kişi katıldı.

Şüpheli Y.Ş'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Güroymak, Erentepe, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 07:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Darbeci Hafter'den bir skandal hamle daha! Libya'nın güneyindeki petrol sahası kapatıldı
Silahlı saldırıda hayatını kaybeden kanaat önderinin cenazesine 10 bin kişi katıldı Merkel: Libya'daki krizin çözümü askeri olmayacak Kar görmek için yaylaya giden 200 kişi dönüş yolunda mahsur kaldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2020 01:47:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bitlisli kanaat önderi Abdulkerim Çevik silahlı saldırıda hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]