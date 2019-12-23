Bitlisli kayakçılar, Nemrut Dağı'nda şampiyonalara hazırlanıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bitlisli kayakçılar, Nemrut Dağı'nda şampiyonalara hazırlanıyor - Son Dakika

Bitlisli kayakçılar, Nemrut Dağı'nda şampiyonalara hazırlanıyor

6 saat önce

Bitlis'teki kayak takımı, Nemrut Dağı'da antrenman yaparak şampiyonalara hazırlanıyor.

Bitlis'teki kayak takımı, Nemrut Dağı'da antrenman yaparak şampiyonalara hazırlanıyor.

Kar kalınlığının yer yer 20 santimetreyi bulduğu Nemrut Dağı'nda sporcular, haftanın 6 günü antrenörleri eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor.

Kayak Antrenörü ve Türkiye Kayak Federasyonu Kuzey Disiplini Teknik Kurulu üyesi Sedat Doymaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, kayak federasyonunun 2020'de düzenleyeceği yarışmalara hazırlandıklarını söyledi.

Yaklaşık 20 gündür Nemrut Dağı'nda kayaklı koşu antrenmanı yaptıklarını belirten Doymaz, şunları kaydetti:

"Kent merkezi ve rakımı düşük yerlerde kar yok. Bizler de yüksek yerlere çıkıyoruz. 2020 yurt dışı ve Türkiye'de yapılacak yarışmalara hazırlanıyoruz. Sürekli artan sporcu sayımızla çalışmalara devam ediyoruz. Okul çıkışı öğrencilerin çoğu kurslara kaldığı için çalışma zamanımız azalıyor. Ev ev gezip sporcularımızı antrenmana getiriyorum. Biz sporu sadece başarı ve derece almak için yapmıyoruz. Gençleri kötü alışkanlıklardan da koruyoruz."

Bitlisli kayakçılar, Nemrut Dağı'nda şampiyonalara hazırlanıyor

Nemrut Dağı, Türkiye, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 11:45 Kaynak: AA
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