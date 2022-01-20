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BİTLİSLİ ÖĞRENCİLER, 'KESİŞME, İYİ Kİ VARSIN EREN' FİLMİNİ İZLEDİ - Son Dakika

BİTLİSLİ ÖĞRENCİLER, 'KESİŞME, İYİ Kİ VARSIN EREN' FİLMİNİ İZLEDİ

20.01.2022 14:49

BİTLİS İl Jandarma Komutanlığı'nın köylerde eğitim gören ve daha önce hiç sinemaya gidemeyen öğrencilere yönelik düzenlediği sinema etkinliğinde, 'Kesişme, İyi ki Varsın Eren' filmi izlendi.

BİTLİS İl Jandarma Komutanlığı'nın köylerde eğitim gören ve daha önce hiç sinemaya gidemeyen öğrencilere yönelik düzenlediği sinema etkinliğinde, 'Kesişme, İyi ki Varsın Eren' filmi izlendi.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri tarafından, Bölükyazı Köyü Edip Safder Gaydalı Yatılı Bölge Okulu'nda öğrenim gören ve daha önce hiç sinemaya gitmemiş 30 öğrenciyle etkinlik düzenledi. Terör örgütü üyeleri tarafından 11 Ağustos 2017'de Trabzon'un Maçka kırsalında şehit edilen Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in anlatıldığı etkinliğe katılan öğrenciler, 'Kesişme, İyi ki Varsın Eren' filmini izledi.

BİTLİSLİ ÖĞRENCİLER, 'KESİŞME, İYİ Kİ VARSIN EREN' FİLMİNİ İZLEDİ
BİTLİSLİ ÖĞRENCİLER, 'KESİŞME, İYİ Kİ VARSIN EREN' FİLMİNİ İZLEDİ
BİTLİSLİ ÖĞRENCİLER, 'KESİŞME, İYİ Kİ VARSIN EREN' FİLMİNİ İZLEDİ

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İl Jandarma Komutanlığı, Asayiş Şube Müdürlüğü, Jandarma, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BİTLİSLİ ÖĞRENCİLER, 'KESİŞME, İYİ Kİ VARSIN EREN' FİLMİNİ İZLEDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: BİTLİSLİ ÖĞRENCİLER, 'KESİŞME, İYİ Kİ VARSIN EREN' FİLMİNİ İZLEDİ - Son Dakika
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