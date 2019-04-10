Son Dakika Haberleri: Bitlisli Öğrencilerden Gören Tişört ve Asa

Bitlisli Öğrencilerden Gören Tişört ve Asa

32 dakika önce

Bitlis'te Milli Eğitim Bakanlığı ve TUBİTAK tarafından ortaklaşa yürütülen "4006 TUBİTAK Bilim Fuarı" açıldı.

Bitlisli Öğrencilerden Gören Tişört ve Asa, System.String[]
Bitlis'te Milli Eğitim Bakanlığı ve TUBİTAK tarafından ortaklaşa yürütülen "4006 TUBİTAK Bilim Fuarı" açıldı.

Bitlis Lisesi salonunda açılışı gerçekleştirilen 4006 TUBİTAK Bilim Fuarında öğrencilerin hazırlamış olduğu projeler gösterime sunuldu. Fuar hakkında konuşan proje koordinatörü Biyoloji Öğretmeni Hasibe Unsu, 5 farklı branşta çalışmalarını sergilediklerini söyledi. Proje çalışmasında 46 öğrencinin görev aldığını belirten Unsu, "Bu proje çalışması bizim okulumuzda ilk kez gerçekleştiriliyor. 4006 TUBİTAK Bilim Fuarı kapsamında toplam 5 farklı branşta çalışmalarımızı sergiliyoruz. Proje çalışmasında toplamda 46 öğrencimiz görev aldı. El-Aman Hanı modelinin yapılması, sinirsel bir hastalığın tanıtımı, antibiyotiklerin bitkiler üzerinde etkileri, gören tişört ve asa gibi sosyal yönden de farklılık oluşturacak çok yönlü proje çalışmaları yapıldı" diye konuştu. - BİTLİS
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 01:25 Kaynak: İHA
Bitlis, Güncel
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