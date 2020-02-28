Bitlisli şehidin ailesine acı haber ulaştı - Son Dakika
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Bitlisli şehidin ailesine acı haber ulaştı

12 dakika önce

Bitlisli şehidin ailesine acı haber ulaştıSURİYE'nin İdlib kentinde, Esad rejimine bağlı güçlerin düzenlediği hava saldırısında şehit düşen 33 askerden biri olan Uzman Onbaşı Güven Kurtulmuş'un (23) acı haberi, Bitlis'te yaşayan ailesine ulaştı.

Bitlisli şehidin ailesine acı haber ulaştı

SURİYE'nin İdlib kentinde, Esad rejimine bağlı güçlerin düzenlediği hava saldırısında şehit düşen 33 askerden biri olan Uzman Onbaşı Güven Kurtulmuş'un (23) acı haberi, Bitlis'te yaşayan ailesine ulaştı. Şehidin 4 aylık evli ve eşinin hamile olduğu öğrenildi.

Uzman Onbaşı Güven Kurtulmuş'un şehaadet haberi, Güroymak ilçesine bağlı Budaklı Köyü'nde yaşayan ailesine askeri ve sivil yetkililer tarafından verildi. Acı haberin ardından Kurtulmuş Ailesi'nin evi Türk bayraklarıyla donatılırken, ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.

4 aylık evli ve eşinin hamile olduğu öğrenilen Şehit Kurtulmuş, bugün öğleden sonra Budaklı Köyü'ndeki mezarlığa defnedilecek.

Bitlisli şehidin ailesine acı haber ulaştı

Bitlis, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 01:08 Kaynak: DHA
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