Bitlisli sporcu vücut geliştirme şampiyonalarına hazırlanıyor - Son Dakika
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Bitlisli sporcu vücut geliştirme şampiyonalarına hazırlanıyor

29.03.2022 12:25
Bitlisli sporcu vücut geliştirme şampiyonalarına hazırlanıyor

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 22 yaşındaki sporcu Şahin Özdemir, Hollanda ve Polonya'da düzenlenecek Vücut Geliştirme Fitness Avrupa ve Dünya Şampiyonalarına katılmak için milli takım seçmelerine hazırlanıyor.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 22 yaşındaki sporcu Şahin Özdemir, Hollanda ve Polonya'da düzenlenecek Vücut Geliştirme Fitness Avrupa ve Dünya Şampiyonalarına katılmak için milli takım seçmelerine hazırlanıyor.

Günde 3 kez idman yaparak seçmelere hazırlanan Özdemir, yaptığı açıklamada, yarışmaya Bitlis'ten katılan tek sporcu olduğunu belirtti.

Milli takıma girerek Avrupa ile dünya şampiyonalarında başarı elde etmeyi hedefleyen Özdemir, şöyle konuştu:

"6 yıl önce vücut geliştirme sporuna başladım. 5 yıl amatör, bir yıl da profesyonel şekilde podyumlara çıkıyorum. Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonunca geçen yıl 29 Eylül-03 Ekim tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilen Türkiye Muammer Gökmen Vücut Geliştirme Fitness Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası Milli Takım Seçmelerine katıldım. Orada küçük bir derece aldım. Bu yıl 09-13 Mart tarihlerinde Antalya Kemer'de düzenlenen 2022 Türkiye Vücut Geliştirme Fitness Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası Milli Takım Seçmelerine katıldım. Bunda da 6'ncı oldum. 23 Eylül-15 Ekim tarihlerinde Hollanda ve Polonya'da yapılacak Vücut Geliştirme Fitness Avrupa ve Dünya Şampiyonası'na gidebilmek için eylülde düzenlenecek milli takım seçmelerine hazırlanıyorum."

Seçmeler için idmanlarını sürdürdüğünü anlatan Özdemir, yurt dışında podyumlara çıkarak Türkiye'yi ve Bitlis'i temsil etmeyi hedeflediğini belirtti.

Özdemir, "Her gün sabah 06.00'da uyanıp kardiyo egzersizleri yapıyorum. Ardından kahvaltı ve idmanlara başlıyorum. Saat 12.00 ile 13.00 arası dinleniyorum. Akşama doğru 3'ncü idmanımı yapıyorum. Neredeyse tüm günüm spor yaparak geçiyor. 6 yıl önce spora 50 kilo ile başladım, şu an 80 kilodayım." dedi.

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Kaynak: AA

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