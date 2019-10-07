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Son Dakika Spor Bitlisli sporcular dünya şampiyonasına hazırlanıyor

Bitlisli sporcular dünya şampiyonasına hazırlanıyor

1 saat önce

Dünya Kick Boks Federasyonu tarafından 19-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da yapılacak Kick Boks Dünya Şampiyonasına Bitlis'in Tatvan ilçesinden katılacak olan 3 sporcu çalışmalarını sürdürüyor.

Bitlisli sporcular dünya şampiyonasına hazırlanıyor, System.String[]

Dünya Kick Boks Federasyonu tarafından 19-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da yapılacak Kick Boks Dünya Şampiyonasına Bitlis'in Tatvan ilçesinden katılacak olan 3 sporcu çalışmalarını sürdürüyor.


Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından 2019 yılı boyunca yapılan şampiyonalarda başarı elde eden ve aynı zamanda milli takıma girmeyi başaran Bitlisli sporcular, Kick Boks Dünya Şampiyonasında başarı elde edebilmek için idmanlarını sıklaştırdı. Tatvan Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonunda idman yapan sporcuların antrenörü ve aynı zamanda Kick Boks ve Muay Thai Doğu Anadolu Bölge Başkanı Ömer Uğur, "Dünya Kick Boks Federasyonu tarafından 19 - 27 Ekim 2019 tarihleri arasında Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Kick Boks Dünya Şampiyonası yapılacak ve bu şampiyonaya ülkemizi temsilen ilçemizden 3 sporcu katılacak. Sporcularımız 2019 yılı içerisinde Kick Boks Avrupa Şampiyonası ve Uluslararası Kick Boks Şampiyonasına katılıp şampiyon oldular. Ayrıca, Kick Boks Türkiye Şampiyonasında da şampiyon olarak milli takıma katılmayı hak ettiler. Milli takımı temsilen 60 sporcumuz katılacak, 30 bayan ve 30 erkek olmak üzere. Kendi branşlarında ise 11 erkek sporcu katılacak ve bunlardan 3'ü ilimizden. Bu şampiyona için sıkı bir çalışma içindeyiz. Hedefimiz, ilimize 3 dünya şampiyonluğunu kazandırmak" dedi.


Kick Boks Dünya Şampiyonasına katılacak olan Turgut Dağdağan ve Hasan Eripek ile Mehmet Yalçın da, sıkı bir çalışma içinde olduklarını ifade ederek, şampiyondan başarı ile dönmeyi hedeflediklerini söyledi. - BİTLİS

Saraybosna, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 04:38 Kaynak: İHA
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