Son Dakika Haberleri: Bitlisli sporcular dünya şampiyonasına katılacak
Son Dakika Güncel Bitlisli sporcular dünya şampiyonasına katılacak

Bitlisli sporcular dünya şampiyonasına katılacak

1 saat önce

Bitlisli milli sporcular, 9-27 Ekim tarihlerinde Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da yapılacak Kick Boks Dünya Şampiyonası'na katılacak.

Bitlisli sporcular dünya şampiyonasına katılacak, System.String[]

Bitlisli milli sporcular, 9-27 Ekim tarihlerinde Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da yapılacak Kick Boks Dünya Şampiyonası'na katılacak.

Türkiye Kick Boks Federasyonunca düzenlenen şampiyonalarda başarılı olarak milli takıma girmeyi başaran sporcular, Saraybosna'dan madalyayla dönmeyi hedefliyor.

Tatvan Kapalı Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda yaptıkları antrenmanlarla hazırlıklarını sürdüren sporcular, Bitlis'i en iyi şekilde temsil etmek istiyor.

Muay Thai ve Kick Boks Milli Takım Antrenörü Ömer Uğur, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bitlis'ten 3 sporcumuz şampiyonaya katılacak. Sporcularımız Kick Boks Avrupa Şampiyonası ve Uluslararası Kick Boks Şampiyonası'na katılıp şampiyon oldular. Ayrıca, Kick Boks Türkiye Şampiyonası'nda da şampiyon olarak Milli Takım'a katılmayı hak ettiler. Milli Takımı temsilen 60 sporcu katılacak. Bu şampiyona için sıkı bir çalışma içindeyiz. Hedefimiz, ilimize 3 dünya şampiyonluğunu kazandırmak." diye konuştu.

Dünya Şampiyonası, Saraybosna, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 03:39 Kaynak: AA
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