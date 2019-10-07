Son Dakika Haberleri: Bitlisli sporcular dünya şampiyonasına katılacak
Son Dakika Güncel Bitlisli sporcular dünya şampiyonasına katılacak

Bitlisli sporcular dünya şampiyonasına katılacak

23 dakika önce

Bitlisli milli sporcular, 9-27 Ekim tarihlerinde Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da yapılacak Kick Boks Dünya Şampiyonası'na katılacak.

Bitlisli milli sporcular, 9-27 Ekim tarihlerinde Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da yapılacak Kick Boks Dünya Şampiyonası'na katılacak.

Türkiye Kick Boks Federasyonunca düzenlenen şampiyonalarda başarılı olarak milli takıma girmeyi başaran sporcular, Saraybosna'dan madalyayla dönmeyi hedefliyor.

Tatvan Kapalı Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda yaptıkları antrenmanlarla hazırlıklarını sürdüren sporcular, Bitlis'i en iyi şekilde temsil etmek istiyor.

Muay Thai ve Kick Boks Milli Takım Antrenörü Ömer Uğur, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bitlis'ten 3 sporcumuz şampiyonaya katılacak. Sporcularımız Kick Boks Avrupa Şampiyonası ve Uluslararası Kick Boks Şampiyonası'na katılıp şampiyon oldular. Ayrıca, Kick Boks Türkiye Şampiyonası'nda da şampiyon olarak Milli Takım'a katılmayı hak ettiler. Milli Takımı temsilen 60 sporcu katılacak. Bu şampiyona için sıkı bir çalışma içindeyiz. Hedefimiz, ilimize 3 dünya şampiyonluğunu kazandırmak." diye konuştu.

Bitlisli sporcular dünya şampiyonasına katılacak

Dünya Şampiyonası, Saraybosna, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 11:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şenol Güneş'ten Suat Serdar açıklaması: Gizlemeye gerek yok. Açık açık söyleyebilir
A Milli Takımımız, Arnavutluk maçı hazırlıklarına başladı Fatih Altaylı'dan Abdullah Avcı'ya sert tepki: Ulan hangi başarı! Milli Takım'da madara oldun Dışişleri'nden Fırat'ın doğusuna operasyon açıklaması: Fırat'ın doğusunu teröristlerden temizleyerek güvenli bölgeyi hayata geçirmekte kararlıdır

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2019 00:13:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bitlisli sporcular dünya şampiyonasına katılacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]